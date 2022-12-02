Козирів не залишиться: експерт відкрив, як доведеться викручуватися наступнику путіна

Багато представників російської еліти налаштовані проти повномасштабної війни з Україною, адже вона поламала їм усі плани.

У Кремлі тривають "підкилимні ігри" за президентське крісло після відходу володимира путіна. Втім, хто б не прийшов на зміну російському диктатору, йому доведеться розпочати переговори із Заходом про пом’якшення ділових відносин, зняття санкцій та початок адекватного процесу переговорів.

Такої думки дотримується головний редактор журналу The Economist Аркадій Островський, пише "НВ". Він підкреслює, що ім’я людини, яка стане наступником путіна, не надто важливе — на цю посаду вже претендують Мішустін, Собянін, Патрушев та багато інших. Далекоглядність наступного лідера рф доведеться оцінювати виключно з його дій.

"Важливо, мені здається, відчуття еліти і ненависть еліти до путіна, страх за розв’язану війну, яка не в їхніх інтересах, — пояснює Островський. — Ми знаємо, наприклад, що сергій лавров, міністр закордонних справ, взагалі не знав про те, що подібне рішення [про вторгнення 24 лютого — ред.] ухвалене. Тому ми маємо еліту, яка по суті зовсім не радіє цій війні".

Багато російських політиків, чиновників і дипломатів змушені були змінювати життєві підвалини та плани на майбутнє через бажання путіна захопити Україну. При цьому багато представників прокремлівської еліти — вже люди у віці, яким не сильно хотілося змін.

"Перший дзвінок, який, я думаю, зробить будь-яка людина, що прийде на зміну путіну, буде до Вашингтона. Бо треба буде домовлятися. І треба буде знімати санкції. І ось це і буде перехідним, як на мене, моментом, коли доведеться вести переговори", — ділиться думкою журналіст.

За його словами, у будь-якому випадку всі "козирі" зараз на руках у Заходу, адже рф фактично залишилася в ізоляції. Також свою роль відіграє Україна, суб’єктність якої лише підвищиться. У разі зміни влади в росії можна буде говорити про подальшу виплату репарацій та загальне торжество справедливості.

Зазначимо, що у вищих політичних колах рф ходять розмови про те, що один із головних претендентів на місце путіна — секретар Ради безпеки микола патрушев поклав на стіл диктатора сценарій програшу у війні з Україною.

Також "Телеграф" розповідав, із якими проблемами зіткнувся син патрушева, якому теж пророкували можливість зайняти президентське крісло.