Київ за три дні: як росія планувала захопити Україну і що їй завадило

Аналітики пояснили, як брехня в російській армії завадила їй "блискавично" захопити Україну за кілька діб

Поки росіяни намагаються знайти безглузді виправдання, чому їхнє повномасштабне вторгнення в Україну настільки затяглося, аналітики знаходять реальні причини провалу окупантів. Серед них — надзвичайна секретність усередині армії, а також погана підготовка бійців "другої армії світу".

Такі підсумки докладного дослідження російсько-української війни опублікували представники Королівського інституту об’єднаних сил Великої Британії (RUSI). Фахівці зазначають, що багато в чому росіяни покладалися на пропаганду та дезінформацію, але навіть за умов часткової паніки серед українців така тактика на фронті не спрацювала.

Спочатку російське командування розраховувало, що все вторгнення в Україну займе не більше десяти днів. Після цього планувалася повна окупація країни та анексія з розрахунком до серпня 2022 року. Перевага в силі та техніці, а також несподіваний удар одразу з кількох флангів (лише під Києвом різниця в силах була 12:1) могли допомогти здійснитися подібним планам.

Проте блискавичний опір українців та низький рівень бойової підготовки солдатів ворожої армії зіграли свою справу. Більше того, операція щодо вторгнення трималася до останнього в найсуворішому секреті. Експерти зазначають, що більшість підрозділів, котрі мали наступати на Київ, отримали свій наказ менш ніж за добу до початку повномасштабної війни.

Початкова карта вторгнення Росії в Україну

Такий короткий час між усним повідомленням та практичним втіленням його в життя завадили росіянам підготувати достатній запас пального, боєприпасів та навіть банальних продуктів харчування. До того ж, не було повноцінного розуміння, яке завдання подано до виконання.

Найбільша проблема щодо вторгнення російської армії — брак реверсійних дій, вважають представники RUSI. Швидкість не змогла дати очікуваних результатів, до того ж у міру мобілізації в Україні позиції ворога дуже похитнулися. При цьому військове керівництво росіян воліє довіряти інформації від підлеглих, не займаючись її додатковою перевіркою. Через це противника часто дезінформують, зокрема про "успіхи" окупантів на лінії фронту.

Зазначимо ще два важливі моменти. По-перше, російські генерали часто схильні не сприймати інформацію про невдачі як правдиву. Через це нерідко віддаються дурні накази, а ворожі БТГ зазнають поразки за поразкою.

По-друге, російські спецслужби дуже недооцінили українську армію, натреновану багаторічною війною на Донбасі. Поміж іншого, психологічний тиск, який також здійснювався з боку Кремля на наших захисників, не мав потрібного ефекту.

Підсумовуючи, аналітики наголошують, що Україна цілком здатна перемогти російську навалу. Це буде непросто, в тому числі через важкі бойові дії, але якщо ЗСУ отримають належну підтримку від західних партнерів, то все можливо.

Зазначимо, що попри значні проблеми на фронті російське політичне керівництво продовжує плекати пропагандистські надії на успіх. Наприклад, експрезидент рф дмитро медведєв упевнений, що росія може претендувати на "повернення" Києва.

І це вже після того, як російські військові були змушені тікати з Херсона на лівий берег Дніпра. Цікаво, що про подібний "жест доброї волі" диктатор володимир путін досі так і не висловився.