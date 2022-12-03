Макрон хоче поговорити з путіним після гучної заяви глави МАГАТЕ
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При цьому прессекретар путіна пєсков заявив, що точна дата телефонної розмови наразі невідома
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує вчергове зателефонувати президенту російської федерації володимиру путіну Також він зв'яжеться з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, який займається пошуком компромісу в ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка окупована росією.
Про це він сам Макрон повідомив в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI. За його словами, у нього викликає занепокоєння "проблема із Запорізькою АЕС, яка перебуває в центрі бойових дій".
"Після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі я знову поговорю з президентом путіним, зокрема щодо цивільної атомної енергетики", — розповів Макрон.
Слід нагадати, що після того, як почала з'являтися інформація про те, що російські окупанти готуються піти з ЗАЕС, Рафаель Гроссі зробив заяву з приводу переговорів обох сторін. Він розповів, що Київ та москва погодилися не вести обстріл станції і не відкривати вогонь на її території. При цьому українська сторона наполягала на тому, аби російські війська прибрали всю зброю з території Запорізької АЕС, і МАГАТЕ цілком підтримує ці вимоги. Російська сторона погодилася на це і не попросила нічого натомість.
"Це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому випадку було б частиною загальної домовленості", — підкреслив Гроссі.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, перші сигнали того, що російські загарбники збираються йти із Запорізької АЕС, з'явилися ще наприкінці листопада. На це, зокрема, натякали і пропагандисти.