Макрон хоче поговорити з путіним після гучної заяви глави МАГАТЕ

При цьому прессекретар путіна пєсков заявив, що точна дата телефонної розмови наразі невідома

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує вчергове зателефонувати президенту російської федерації володимиру путіну Також він зв'яжеться з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, який займається пошуком компромісу в ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка окупована росією.

Про це він сам Макрон повідомив в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI. За його словами, у нього викликає занепокоєння "проблема із Запорізькою АЕС, яка перебуває в центрі бойових дій".

"Після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі я знову поговорю з президентом путіним, зокрема щодо цивільної атомної енергетики", — розповів Макрон.

Слід нагадати, що після того, як почала з'являтися інформація про те, що російські окупанти готуються піти з ЗАЕС, Рафаель Гроссі зробив заяву з приводу переговорів обох сторін. Він розповів, що Київ та москва погодилися не вести обстріл станції і не відкривати вогонь на її території. При цьому українська сторона наполягала на тому, аби російські війська прибрали всю зброю з території Запорізької АЕС, і МАГАТЕ цілком підтримує ці вимоги. Російська сторона погодилася на це і не попросила нічого натомість.

"Це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому випадку було б частиною загальної домовленості", — підкреслив Гроссі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, перші сигнали того, що російські загарбники збираються йти із Запорізької АЕС, з'явилися ще наприкінці листопада. На це, зокрема, натякали і пропагандисти.