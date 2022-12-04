За допомогою судового розгляду росіянам та їхнім найманцям сподіваються перешкодити знаходити фінансування

На початку листопада у Великій Британії розпочато розгляд позову українських громадян, які постраждали від дій бійців ПВК "Вагнер", заснованої росіянином євгеном пригожиним. Глава юридичної фірми McСue Jury & Partners Джейсон Макк’ю, який є представником позивачів у цій справі, говорить, що судовий розгляд має одразу кілька важливих цілей. Насамперед фахівці хочуть натиснути на росіян та "вагнерівців" у тому числі, щоб зменшити їхнє фінансування та можливість обходити санкції.

Більше деталей Макк’ю розкрив в інтерв’ю OBOZREVATEL. За його словами, у світі залишається ще чимало способів, за допомогою яких ПВК отримує додаткові гроші та озброєння. Цю російську військову машину, переконаний він, слід зупинити.

Загалом британець говорить, що позов, поданий від імені українців, має п’ять основних цілей. Перша із них — максимальне збільшення репарацій на користь постраждалих. На думку Джейсона Макк’ю, дуже важливо добиватися виплат саме від винуватців того, що трапилося, а не їхніх "донорів". При цьому відшкодування мають бути "відчутними", а не символічними.

"Друга [мета] — вплинути на роботу російської військової машини таким чином, щоб її власники були змушені думати про судові справи по всьому світу і фокусуватися на цих судових справах — замість фокусуватися на веденні війни", — пояснює юрист.

Не менш важливою метою Макк’ю вважає надання українському народу "інструменту правосуддя", на який не впливатимуть будь-які переговори чи політичні домовленості. Важливим моментом тут є те, що позивачем має виступати народ чи його представники, а не офіційна держава.

Також британський юрист обіцяє, що у суді спробують довести: росіяни перетворили тероризм на інструмент ведення війни. При цьому гроші подібним найманцям йдуть від держави-агресора (читай — путіна), що хочуть донести до суспільства.

"Останнє, але також дуже важливе: процеси мають бути скалкою в дупі для росіян, — підкреслює Джейсон Макк’ю. — У цьому полягає наша ідея".

Зазначимо, що Макк’ю брав участь у багатьох гучних справах, відомих у всьому світі. З його допомогою позов проти пригожина висували розслідувачі Bellingsat, а жертви "Ірландської республіканської армії" — проти лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Судився британець і з Facebook.

Раніше "Телеграф" дослідив, який вплив на війну в Україні путін намагається надати за допомогою ПВК "Вагнер". Частина експертів вважає, що зростаючий вплив євгенія пригожина, який створив цю компанію, може за підсумком погіршити самого кремлівського лідера.

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