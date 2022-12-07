"Зрада" скасовується? У США пояснили неоднозначні слова Блінкена щодо України

Вашингтон не планує відмовлятися від постійної підтримки українців у боротьбі проти Росії

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс був змушений виступити з додатковим поясненням гучних заяв держсекретаря Ентоні Блінкена. Як відомо, напередодні урядовець наголосив, що США нібито сфокусовані на можливості України повернути собі території, окуповані після 24 лютого. При цьому про захоплені Крим і частину Донбасу не йшлося.

Як повідомляє ZN.UA, посилаючись на заяви Прайса, Блінкен початково мав на увазі бажання окреслити "контури поля бою прямо зараз". При цьому рішення щодо подальших дій — у тому числі деокупації Донецької та Луганської областей, а також Криму — мають приймати винятково представники українського уряду.

За словами Прайса, необхідність подальшого просування ЗСУ на фронті залежить виключно від рішення самих українців щодо цілей закінчення цієї війни. При цьому США планують і надалі надавати військову допомогу Україні.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна відновила свій суверенітет, свою незалежність, свою територіальну цілісність. Але точна динаміка цього залежатиме від українського народу", — наголосив Нед Прайс.

Таким чином у Держдепартаменті спробували продемонструвати, що жодного впливу на події на фронті в Україні, вони не мають, а кінцеві цілі армії визначаються лише українським урядом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому США не поспішають визнавати росію країною, яка спонсорує тероризм, і яку заміну такому рішенню вони хочуть втілити в життя.

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