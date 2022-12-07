Вже навіть собаки з РФ не в пошані: Ющенко оцінив шанси вигнати Росію із СОТ та ООН

РФ так просто не піде з міжнародної арени, але її доля практично вирішена

Весь цивілізований світ відвертається від Росії на тлі її агресії проти України і все більше міжнародних організацій переходять до політики ізоляції РФ. Вже практично вирішено питання виключення Росії із Світової організації торгівлі (СОТ), також розглядають легітимність входження РФ до Ради безпеки ООН.

Про це екс-президент України Віктор Ющенко розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Міжнародних організацій у світі багато. Зробіть невеликий моніторинг, і ви побачите, що політика ізоляції Росії як держави-агресора проводиться навіть на рівні кінологічних міжнародних асоціацій. Вибачте, вже навіть собак з Росії не запрошують на міжнародні заходи, тому що ця країна проводить війну в Україні. Іде лінія видалення Росії з усіх здорових міжнародних процесів. Поки що ця лінія іде навздогін злочинам Росії. Але настане час, коли вона вирівняється і піде на випередження", — наголосив Ющенко.

Стосовно СОТ він уточнив, що Росію вже позбавили статусу країни з ринковою економікою, а саме він передує входженню в організацію, і питання членства "вже визначено наперед".

У Раді безпеки ООН Росія має право вето, і для неї це такий само важливий інструмент, як і ядерна зброя, а тому РФ так просто не піде з організації.

Однак, нагадує Ющенко, Росія успадкувала членство в ООН як правонаступник Радянського Союзу, — при цьому аналіз міжнародно-правових документів показує, що РФ зробила підтасовку, щоб привласнити собі радянське місце в колі глобальних гравців.

"Але виключення РФ з РБ ООН можна обґрунтувати не тільки сумнівною історією включення, але й тим, що Росія робить прямо зараз. Це країна-агресор, яка порушила всі можливі принципи міжнародного права та, безумовно, Статут ООН. Підстав більш чим достатньо, але за це місце Росія буде жорстко боротися своїми методами", — підсумував політик.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Віктор Ющенко прогнозував, що Росія має розвалитися.