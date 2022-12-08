Зеленський отримав почесне звання від Politico, але це не "людина року"

У виданні вважають, що український лідер зміг закріпити за собою гарну репутацію, адже на Заході йому вручають великі гранти та дорогу зброю

Президент України Володимир Зеленський продовжує збирати "врожай" почесних звань від ЗМІ світового рівня. Після визнання від журналу Time очільник української держави був названий найвпливовішою людиною Європи в 2022 році за версією видання Politico. Його характеризують як правильного лідера воєнного часу, який зміг привернути до себе більшість західних країн і показати — Україна справді готова боротися за свою незалежність.

Весь перелік переможців цього року опубліковано на офіційному сайті Politico. Крім найголовнішої "нагороди", є також три категорії, в яких додатково відзначені 27 політиків із різних держав (17 чоловіків і 10 жінок).

"Тільки подивіться, як європейські лідери, які відзначилися на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистого вигляду 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики хочуть бути поміченими поряд із ним", — зазначають організатори премії.

Володимир Зеленський. Портрет Politico

На думку іноземних журналістів, Зеленському вдалося довести європейським країнам, що їхнє майбутнє нерозривно пов’язане з Україною, а повна залежність від Москви нікому не потрібна.

"Уміле використання Зеленським соціальних медіа, традиційних медіа та західних культурних інституцій (як-от поява на "Греммі" або Каннському кінофестивалі) принесло війну на Захід у внутрішній спосіб, переконавши лідерів та громадськість, що його боротьба також належить їм", — наголошується в публікації.

Не забули журналісти й про те, що завдяки українському президенту всі серйозні проблеми — як мінімум корупційні скандали — поки іноземними партнерами нашої країни не розглядаються. Зеленський зміг створити навколо себе образ військового лідера, який наразі має одне найважливіше завдання — перемогу у війні.

Додамо, що зазначено у рейтингу та інші європейські політики. Перемогу в номінації "Виконавці" здобув віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, у номінації "Мрійники" — прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, у номінації "Порушники" — прем’єр Італії Джорджа Мелоні.

До речі, в загальному рейтингу можна знайти також російського диктатора володимира путіна (серед "Мрійників" з тавром "Невдаха") і главу МЗС рф сергія лаврова (серед "Порушників" зі званням "Темний дипломат").

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Людиною року" Володимира Зеленського назвало ще одне впливове світове видання — Financial Times.

Також український президент був удостоєний звання "найвпливовішого єврея" за версією The Jerusalem Post, обігнавши в рейтингу навіть прем’єра Ізраїлю.