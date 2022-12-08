Не Patriot, але: у США планують допомогти Україні "закрити небо" в інший спосіб

Українська держава має серйозну потребу у зміцненні своєї безпеки

Відмова Німеччини передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які могли б серйозно укріпити протиповітряну оборону нашої країни, не зупинила спільну роботу НАТО над новими військовими постачаннями. Так, у США вивчають питання додаткової допомоги у вигляді систем ППО, хоча конкретних марок техніки не озвучують.

Як заявила під час брифінгу речник Білого дому Карін Жан-П’єр, адміністрація Байдена загалом вітає співпрацю країн Альянсу щодо "зміцнення колективної оборони". І хоча Україна не є членом НАТО, її потреби зараз також дуже важливо враховувати.

Коментувати ймовірно укладену домовленість між поляками та німцями щодо тих самих Patriot-ів чиновниця відмовилася. За її словами, такі заяви мають робити представники офіційних Берліна чи Варшави, а не американці. При цьому було наголошено, що прохання українського уряду щодо постачання озброєння регулярно враховуються.

"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання [щодо ЗРК Patriot] мені нема чого анонсувати сьогодні", — сказала вона.

Слід додати, що нещодавно щодо ймовірного повернення до обговорення поставок американських "патріотів" натякав і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Серед іншого він зазначив, що питання повністю не закрите, тривають дискусії.

"Телеграф" також писав, як на початкову відмову постачати подібні ЗРК відреагував військовий експерт Сергій Грабський.