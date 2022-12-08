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Не Patriot, але: у США планують допомогти Україні "закрити небо" в інший спосіб

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Західні партнери працюють над постачанням нових систем ППО для українських військових Новина оновлена 08 грудня 2022, 06:38
Західні партнери працюють над постачанням нових систем ППО для українських військових. Фото https://defence-ua.com/

Українська держава має серйозну потребу у зміцненні своєї безпеки

Відмова Німеччини передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які могли б серйозно укріпити протиповітряну оборону нашої країни, не зупинила спільну роботу НАТО над новими військовими постачаннями. Так, у США вивчають питання додаткової допомоги у вигляді систем ППО, хоча конкретних марок техніки не озвучують.

Як заявила під час брифінгу речник Білого дому Карін Жан-П’єр, адміністрація Байдена загалом вітає співпрацю країн Альянсу щодо "зміцнення колективної оборони". І хоча Україна не є членом НАТО, її потреби зараз також дуже важливо враховувати.

Коментувати ймовірно укладену домовленість між поляками та німцями щодо тих самих Patriot-ів чиновниця відмовилася. За її словами, такі заяви мають робити представники офіційних Берліна чи Варшави, а не американці. При цьому було наголошено, що прохання українського уряду щодо постачання озброєння регулярно враховуються.

"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання [щодо ЗРК Patriot] мені нема чого анонсувати сьогодні", — сказала вона.

Слід додати, що нещодавно щодо ймовірного повернення до обговорення поставок американських "патріотів" натякав і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Серед іншого він зазначив, що питання повністю не закрите, тривають дискусії.

"Телеграф" також писав, як на початкову відмову постачати подібні ЗРК відреагував військовий експерт Сергій Грабський.

Теги:
#Україна #США #НАТО #ППО #Patriot