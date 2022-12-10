Білорусь готова на поступки Україні та ООН: до чого тут зерно

Міжнародні санкції не надто подобаються білорусам

Білорусь, представники якої нещодавно зустрічалися з главою міноборони росії сергієм шойгу, пішли на раптові поступки ООН. Як заявив заступник міністра закордонних справ РБ Юрій Амбразевич, білоруси готові "без попередніх умов" погодитися на транзит українського зерна до портів країн Балтії.

Про це заявляє Reuters, посилаючись на результати зустрічі Амбразевича з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем. Варто зазначити, що одна умова у Білорусі все ж таки є — їм мають дозволити також відправляти і свої товари.

За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, білоруси хочуть мати можливість експортувати добрива власного виробництва. Зараз ця продукція перебуває під санкціями.

Подібна риторика дуже відрізняється від дуже гнівних промов лукашенка, який нарівні з путіним звинувачує Захід у всіх бідах. Втім, Білорусь, яка відома у всьому світі завдяки своєму виробництву калію, зараз серйозно страждає, не маючи можливості продавати це добриво.

Якщо ж домовленостей буде досягнуто, то Україна отримає ще один канал, яким зможе відправляти своє зерно на продаж — крім вже існуючого "зернового коридору" у Чорному морі. Попри продовження дії договору, завдяки якому Україна може спокійно відправляти у плавання кораблі з цінним вантажем, у цьому питанні вже є окремі проблеми.

Також зазначимо, що Україна продовжує уважно стежити за ситуацією в РБ, оцінюючи ймовірні погрози вторгнення російських військ через північні кордони.