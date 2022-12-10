Об'єкти для "бавовни": супутник зняв безліч військових заводів росіян у Криму (фото)

На всіх складах є боєприпаси та ємності з паливно-мастильними матеріалами — вони посилюють руйнівний ефект вибуху

На тимчасово окупованому Кримському півострові, де тепер часто трапляється "бавовна", супутники виявили десять діючих військових аеродромів та два авіазаводи росії. Вони перебувають в активному користуванні російськттх загарбників.

Побачити їх можна на супутникових знімках Planet Labs за 9 листопада, які є в розпорядженні журналістів "Схем" та Крим.Реалії. У севастопольській бухті "Голландія "росіяни розташували 5 кораблів і 5 ракетних катерів, з яких обстрілюють територіяю України. "Калібри" зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і на військових складах півострова і тому вони можуть стати місцем майбутніх атак ЗСУ.

Як зазначається, аеродром в Джанкої став головним логістичним хабом рф. Там помітили три склади з боєприпасами, понад 50 гелікоптерів (Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8), а також облаштовані місця для розміщення зенітно-ракетних комплексів. Також цей аеродром часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

На аеродромі Бельбек, який знаходиться поряд із Севастополем, переважно розміщені російські винищувачі. На супутникових знімках 15 листопада там знаходилися Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31. Крім того, на аеродромі у Гвардійському зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24.

Севастопольський порт

Об'єкти в Чорноморську

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Криму сталася чергова серія вибухів одразу в декількох містах — окупанти заявляють, що півострів атакували безпілотники.