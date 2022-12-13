Напруження зростає: генерал пояснив, чи вдарить путін ядерною бомбою по Україні

Нова хвиля залякування пов'язана із падінням рейтингу путіна, каже Микола Маломуж

Російський диктатор володимир путін не вдасться до превентивного ядерного удару по Україні. Однак черговими ядерними погрозами він прагне примусити Київ до мирних переговорів.

Про це "Телеграфу" розповів генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він вважає, що нова хвиля залякування пов'язана із падінням рейтингу путіна і намаганням підняти свій статус в очах росіян.

"Це не реальна загроза з боку путіна (його фактично ніхто вже не боїться), а спроба бравувати перед певними колами союзників та партнерів, які від нього вже почали відходити. Той самий прем'єр Індії не захотів проводити спільний з путіним саміт. Той самий Китай попереджає про неприпустимість брязкання ядерною зброєю", — каже військовий експерт.

Він вважає, що світова спільнота блискавично відреагує на новини про розгортання ядерної зброї.

"путін вже неодноразово попереджений про ймовірні наслідки таких ядерних ігор. З боку США попереджено різними каналами — по лінії Пентагону, ЦРУ, Держдепу, помічника Байдена з нацбезпеки Саллівана. Йому чітко дали зрозуміти: якщо буде помічена підготовка до можливого ядерного удару, по рф завдадуть удару просто в момент розгортання подібних ракет для ймовірних пусків", — пояснив генерал-розвідник.

Микола Маломуж нагадав, що те ж саме путіну сказала Велика Британія. Також про недопущення застосування ядерної зброї висловився китайський лідер Сі Цзіньпін.

"Ніхто не хоче гинути у вогні ядерної війни. Явно наростає риторика напруження. Але при цьому світ вже практично не має страху перед путіним. Хоч би як він погрожував", — резюмував ексголова Зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, путін останнім часом прогнозував продовження т.зв. "спеціальної військової операції". Окрім цього очільник кремля виправдав цілеспрямовані ракетні удари росіян по енергосистемі України.

Більше думок військового експерта читайте на сайті "Телеграф" в інтерв'ю: "путін явно злякався — генерал розповів, що криється за новими погрозами російського диктатора".