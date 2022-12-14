Україна отримає-таки ЗРК Patriot від США? Стало відомо, скільки установок можуть дати

Patriot вважається одним із найрезультативніших видів озброєння, яке могла б отримати Україна

Безліч проблемних моментів із можливим постачанням зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україну можуть опинитися позаду. Не виключено, що вже цього тижня США передадуть нам одну з батарей такої системи ППО. Наявність у ЗСУ подібного озброєння зможе допомогти краще закрити небо від масованих атак російських дронів та ракет.

Більше подробиць розповідає The New York Times, посилаючись на заяви двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними. Офіційно ж у Вашингтоні поки не коментують можливість передачі ЗРК Patriot, намагаючись максимально дотримуватися конфіденційності в цьому питанні.

Проте американським журналістам вдалося дізнатися, що голова Пентагону Ллойд Остін вже цього тижня може підписати директиву, яка дозволить передати Україні одну батарею Patriot, що до складу якої може входити від чотирьох до восьми ракетних установок.

Остаточне рішення щодо передачі такої зброї Україні залишається за президентом США Джозефом Байденом.

Варто додати, що напередодні ввечері неоднозначний натяк на можливу згоду американського уряду передати Україні потрібне озброєння зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на попередню відмову надання "Патріотів" Україні відреагував військовий експерт та полковник Сергій Грабський. Фахівець загалом пояснив, як йдуть справи з наданням нашій країні сучасного озброєння.