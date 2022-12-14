"Де повага до армії?": мережа обурюється через поведінку нардепів під час промови голови Генштабу ЗСУ (фото)

У своїй більшості "відзначилися" представники "Слуги народу"

Верховна Рада втрапила до чергового скандалу, пов’язаного зі ставленням до українських військовослужбовців. Багатьох людей обурило ставлення деяких народних обранців до виступу генерала-лейтенанта, начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали. Військовослужбовець прибув розповісти про події на фронті, де ВСУ нещадно тиснуть окупантів, проте частина депутатів знайшла собі заняття "цікавіше", ніж заслухати звіт військового командира.

Першим на подібну вільність звернув увагу речник проекту InformNapalm Михайло Макарук. На своїй Facebook-сторінці він поділився обуренням щодо поведінки деяких нардепів та їхньої неповаги до армії.

"Доповідає начальник Генштабу у країні, де йде війна. І на цьому фото ми бачимо, як уважно його слухають "народні обранці", — зазначив він.

Сергій Шаптала виступає із двохвилинною доповіддю, проте депутати за спиною обговорюють щось своє

Макарук порадив голові ВР Руслану Стефанчуку провести серйозну бесіду з депутатами та пояснити, що така повага та увага, яких гідні наші захисники.

Окремо він звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, адже двоє політиків, ідентифікованих на фото, відносяться до саме цієї політсили. Зі спини сфотографовано Олексія Жмеренецького, а обличчям до об'єктива повернутий Андрій Одарченко.

Звернення до Давида Арахамії

Своїм обуренням поділився кореспондент АрміяInform Сергій Жмурко, назвавши поведінку парламентарієм "грьобаним соромом".

Обурення не стримав і колишній нардеп Борислав Береза, який зараз також перебуває у лавах ЗСУ.

Не обійшлося і без реакцій інших користувачів мережі, які дуже розчаровані поведінкою народних обранців.

Зазначимо, що це далеко не перший зашквар нардепів під час повномасштабної війни в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав про інцидент зі "слугою" Галиною Третьяковою, яка зареєструвала торговий знак "Неякісні діти".

Також багатьох українців обурило те, що депутат Сергій Швець намагався виправдати скандального Нестора Шуфрича.