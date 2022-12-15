Виключення росії з Ради Безпеки ООН: у Конгресі США розглянуть резолюцію

Проблема у безпрецедентності рішення та відсутності необхідних пунктів у статуті ООН

У США представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена виключити росію із Ради Безпеки ООН. Американські законодавці-члени Гельсінської комісії, в тексті резолюції для Конгресу зазначили, що росія вчиняє "кричущі порушення" статуту ООН, що ставить під сумнів її право на місці в Раді.

Про це повідомляє Foreign Policy. До порушень віднесли незаконні референдуми на окупованих територіях, звірства росіян в Україні, ядерний шантаж і створення ризиків для запасів їжі у світі.

Нагадаємо, Гельсінська комісія вже закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена висловити протест проти статусу росії як постійного члена Ради Безпеки у жовтні. Зараз комісія просить Конгрес заявити, що вторгнення росії порушило "цілі та принципи ООН" і вжити заходів щодо обмеження привілеїв країни в організації.

Такі резолюції не є обов’язковими до виконання, але показують настрої США. В статуті ООН немає положення про виключення членів Ради безпеки, але країну теоретично можна виключити з ООН. Для цього потрібно отримати більшість у дві третини голосів у Генеральній Асамблеї, включаючи одноголосну згоду самої ради.

Ще одна ідея, яку підтримує комісія, оскаржує статус росії як спадкоємиці СРСР в ООН. Її можуть замінити Україною, якщо вона заявить свої права як країна, яка не порушила статут. Перешкодою є те, що право росії на крісло не заперечувалося в попередні 30 років.

Рада безпеки ООН регулярно приймає заяви по агресіъ росії в Україні, але результати голосувань завжди не єдині через вплив рф. Виключення росії було б дієвим важелем впливу, і українські політики неодноразово зверталися з цим питанням до світової спільноти. Додамо, що питання до росії як члена Ради безпеки ООН можуть виникнути через постачання ракет з Ірану. Є обмеження, і в Ірані вже вигадують, як обійти заборони та не потрапити під чергові санкції.