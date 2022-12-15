ППО не працює, "бавовни" буде більше: росіянам обіцяють великі проблеми у тилу

РФ має великі проблеми із засобами ППО, проте відмовляється це визнавати

Складності із безпекою більшості заводів та підприємств у російському тилу збільшилися зі зростанням кількості пожеж та вибухів у прикордонних областях. За словами директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в росії існують серйозні проблеми з протиповітряною обороною, і це вже встиг побачити весь світ.

Як пише "РБК-Україна", експерт упевнений — росіяни намагаються знайти вихід зі складної ситуації, в якій опинилися через власну неуважність. Багато важливих об’єктів виявилися "неприкритими" системами ППО, завдяки чому в рф так часто і відбувається "бавовна".

"Це були дуже цінні літаки та бази, де вони зберігаються у великій кількості, — поясняює Мусієнко. — Там, де зберігаються боєприпаси та носії, вони прикриваються засобами ППО "об’єктними", як їх називають, які закріплені за певним об’єктом. Якщо вони його не прикрили і проворонили — ну це ганьба, це велика суттєва помилка".

На думку фахівця, кількість вибухів та пожеж на російській території лише зростатиме. Більше того, він упевнений, що їм варто перерости у "тенденцію", адже подібна "точкова боротьба" покаже свої результати лише завдяки регулярності.

"Поки що їм це завдає незручностей. А ось якщо це матиме певний характер, це стане не лише гарним військовим фактором, а й психологічним", — вважає експерт.

Про те, що кількість пожеж в областях рф лише збільшуватиметься, заявляв раніше і секретар РНБО Олексій Данилов. Більше того, він пообіцяв, що українці обов’язково побачать, як згорить вся Москва.

Також "Телеграф" розповідав, які додаткові проблеми ворожої армії розкрилися завдяки недавнім вибухам на кількох військових аеродромах у росії.