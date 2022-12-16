Раптом "ожив"? Дружина екснардепа Дейдея здивувала заявою про його смерть та розповіла, де він може бути

Жінка стверджує, що з її чоловіком усе гаразд, але вони не спілкувалися з 24 лютого

Дружина колишнього народного депутата та ветерана АТО Євген Дейдея Дарина заявила, що її чоловік, який вважався загиблим, все ще живий і, ймовірно, знаходиться за кордоном. Про його "смерть" вона повідомляла на початку березня, опублікувавши слізний пост-прощання на особистій Instagram-сторінці.

Поспілкуватися з Дариною вдалося журналістам проєкту Bihus.Info. За словами жінки, її спочатку дезінформували, сказавши про ймовірну загибель Євгена Дейдея. Пізніше вона дізналася, що це неправда, але особистих контактів із чоловіком не мала від початку повномасштабного вторгнення рф.

"Я знаю, що він живий... Мені сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий і в нього все добре. Він, швидше за все, за кордоном", — зазначила Дарина.

Наразі Дарина Дейдей готує документи для розлучення з Євгеном. У шлюбі вони перебували з 2018 року, мають двох дітей. Про своє особисте ставлення до ситуації жінка не говорить.

Євген та Дарина Дейдеї

Євген Дейдей був учасником АТО

Як зазначили розслідувачі Bihus.Info, за офіційними даними, колишній екс-нардеп державний кордон не перетинав — принаймні під своїм ім’ям. Додамо, що Євген Дейдей був депутатом ВР від "Народного фронту" у 2014 році. У серпні того ж року він отримав орден "За мужність" як один з учасників АТО. 2017-го отримав поранення на Донбасі.

Додамо, що за останні кілька днів це вже не перша новина про діяльність народних обранців, яка може здивувати. Буквально напередодні "Телеграф" розповідав, що колишній глава партії ОПЗЖ Вадим Рабінович перекваліфікувався на релігієзнавця і тепер пояснює тонкощі Тори.