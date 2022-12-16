США дієво відреагували на ракетний удар по Україні: чим допоможуть

Чиновниця щиро подякувала силам протиповітряної оборони за швидку реакцію на загрозу

Чергова масована атака росіян на Україну 16 грудня не пройшла непоміченою іноземними партнерами. При цьому частина з них навіть обійшлася без звичного висловлювання "занепокоєння" — як, наприклад, посол США в Україні Бріджіт Брінк. Вона не лише подякувала українським військовим за відмінну роботу засобів ППО, а й заявила про дієву допомогу, надану Вашингтоном.

Більше деталей вона розкрила на особистій сторінці Twitter. За словами Брінк, п’ятничний удар російських військ по інфраструктурі України вкотре доводить бажання Кремля викликати масштабну ескалацію. Дипломат підкреслила, що ракети були випущені не лише по столиці, а й багатьох інших українських регіонах.

Також завдяки заяві Бріджіт Брінк стало відомо про надання Україні чергової допомоги від США — цього разу пов’язаної з енергетичною інфраструктурою.

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України, — зазначила вона. — Перший американський вантаж з аварійно-ремонтним обладнанням уже був доставлений — Україна переможе".

Зазначимо, що наразі в країні запроваджено надзвичайну ситуацію щодо інфраструктурної системи. Через окремі влучання російських ракет були пошкоджені додаткові електропідстанції та інші об’єкти — в результаті об’єднана енергетична система України втратила більше половини споживання.

"Телеграф" також розповідав, що серйозні проблеми з електропостачанням і не лише спостерігаються у Києві. Мер столиці Віталій Кличко вже пояснив, як місто функціонуватиме.