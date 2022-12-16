Покладе край російському терору: Кулеба назвав спосіб завадити кремлю атакувати Україну

Головний український дипломат наголошує: західні партнери здатні перешкодити регулярним російським атакам.

Черговий масований ракетний удар по Україні 16 грудня додав значних проблем енергетичній системі країни. Однак можливість протистояти регулярному російському терору, на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, все ж є. Пов’язана вона із військовою допомогою від іноземних партнерів.

Своє бачення ситуації чиновник описав на особистій сторінці у Twitter. Кулеба наголосив, що збільшення постачання зброї Заходом позитивно вплинуло б на відновлення миру в регіоні та загальну безпеку Європи.

"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну та українців, має бути доставлена в Україну гаубиця, Україні — танк, Україні — бронемашина", — надав дипломат свій "рецепт" вирішення проблеми.

Реація Куліби на обстріл України

Дмитро Кулеба переконаний: чим оперативніше росіяни буде розбито на полі бою, тим швидше в Україні настане мир, а ракетні обстріли припиняться.

Цілком очевидно, що США розуміють потреби України, адже на п’ятничну атаку росії відреагували не простим "занепокоєнням". Згідно із заявою американського посла в Україні Бріджіт Брінк, до Києва вже прибула перша партія обладнання для ремонту енергетичних систем.

Тим часом у столиці готуються справлятися з наслідками обстрілу, через які спостерігаються серйозні проблеми з електропостачанням.