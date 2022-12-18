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"А як же два-три тижні?": Арестович насмішив новим прогнозом про кінець війни в Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Арестович відомий своїми заспокійливими промовами, які за десять місяців війни вже перетворилися на мем Новина оновлена 18 грудня 2022, 07:53
Арестович відомий своїми заспокійливими промовами, які за десять місяців війни вже перетворилися на мем. Фото Колаж "Телеграфа"

Радник Офісу президента вважає, що протистояння України та Росії набуває характеру затяжного конфлікту.

Питання закінчення повномасштабної російсько-української війни, яка без двох місяців уже зайняла рік, цікавить багатьох людей. Новим прогнозом щодо тривалості протистояння поділився і радник Офісу президента Олексій Арестович. На його думку, активні бойові дії продовжаться ще мінімум вісім місяців.

Про це він заявив у свіжому випуску програми Марка Фейгіна на YouTube у ніч проти 18 грудня. Українці не змогли залишити без уваги подібні прогнози, адже раніше військовий експерт нерідко говорив про більш короткі періоди часу — мова про знамениті "два-три тижні".

Арестович заявив, що з точки оцінювання військових конфліктів повномасштабне протистояння України та рф цілком тягне на затяжне. Він упевнений, що перемога діставатиметься нашій країні серйозною ціною, адже найближчими місяцями війна не закінчиться.

"[Затяжний конфлікт] — це півтора-два роки або більше року. Так, більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через два місяці війна не закінчиться, — поясняє Олексій Арестович. — А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців".

Багато користувачів мережі не змогли пройти повз подібний прогноз. Деякі люди рекомендують військовому експерту більше не відсвічувати в медіа-просторі, а хтось щиро дивується, що його слова все ще сприймають серйозно. Дехто ж переконаний, що Арестович більше працює на російську аудиторію, аби поширювати українську ІПСО.

Варто зазначити, що в Офісі президента все ж таки впевнені: війна може закінчитися вже в 2023 році. Про це говорив як сам глава держави Володимир Зеленський, так і радник голови ОП Михайло Подоляк.

Інші експерти вважають, що Україна має всі шанси розпочати масштабне повернення своїх територій ще до Нового року.

Теги:
#Війна #Перемога #Кінець війни #Олексій Арестович #Реакція мережі