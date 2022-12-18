"А як же два-три тижні?": Арестович насмішив новим прогнозом про кінець війни в Україні

Радник Офісу президента вважає, що протистояння України та Росії набуває характеру затяжного конфлікту.

Питання закінчення повномасштабної російсько-української війни, яка без двох місяців уже зайняла рік, цікавить багатьох людей. Новим прогнозом щодо тривалості протистояння поділився і радник Офісу президента Олексій Арестович. На його думку, активні бойові дії продовжаться ще мінімум вісім місяців.

Про це він заявив у свіжому випуску програми Марка Фейгіна на YouTube у ніч проти 18 грудня. Українці не змогли залишити без уваги подібні прогнози, адже раніше військовий експерт нерідко говорив про більш короткі періоди часу — мова про знамениті "два-три тижні".

Арестович заявив, що з точки оцінювання військових конфліктів повномасштабне протистояння України та рф цілком тягне на затяжне. Він упевнений, що перемога діставатиметься нашій країні серйозною ціною, адже найближчими місяцями війна не закінчиться.

"[Затяжний конфлікт] — це півтора-два роки або більше року. Так, більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через два місяці війна не закінчиться, — поясняє Олексій Арестович. — А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців".

Багато користувачів мережі не змогли пройти повз подібний прогноз. Деякі люди рекомендують військовому експерту більше не відсвічувати в медіа-просторі, а хтось щиро дивується, що його слова все ще сприймають серйозно. Дехто ж переконаний, що Арестович більше працює на російську аудиторію, аби поширювати українську ІПСО.

Варто зазначити, що в Офісі президента все ж таки впевнені: війна може закінчитися вже в 2023 році. Про це говорив як сам глава держави Володимир Зеленський, так і радник голови ОП Михайло Подоляк.

Інші експерти вважають, що Україна має всі шанси розпочати масштабне повернення своїх територій ще до Нового року.