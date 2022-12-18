Надії кремля розбилися: NYT назвала переломний момент у відносинах Зеленського та путіна

Спочатку офіційна москва бачила можливість співробітництва

Російська риторика щодо президента України Володимира Зеленського на лютий 2022 року була досить чіткою – владу в країні називали "неонацистською". Такі заяви лунали й раніше.

Приводом для того, щоб російський президент володимир путін розчарувався в українському главі держави стали санкції проти Віктора Медведчука та закриття проросійських каналів. Про це пише The New York Times в інтерактивній статті про початок російського вторгнення в Україну.

Після обрання Зеленського "кремль побачив у ньому людину, з якою він міг би працювати", — повідомляється у статті. Але потім усе змінилося. Розчарування Зеленським путіном демонстрував публічно. У жовтні 2021 року під час зустрічі з прем’єром Ізраїлю Нафталі Беннетом він гнівно відреагував на згадку про Україну та інформацію про те, що Зеленський був би зацікавлений у особистій зустрічі. З посиланням на джерела повідомляється, що путін сказав: "Мені нема чого обговорювати з цією людиною. Що він за єврей, він посібник нацистів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що за словами Зеленського, тільки путін здатний перевести війну з поля бою в дипломатичне русло, віддавши наказ про відхід на кордони 1991 року. Але при цьому готовності до примирення немає — путін від війни не втомився.