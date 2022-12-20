Не лише росія та Іран: історик Харарі назвав країни, що підірвали світовий устрій

Більшість із тих, хто прагнув зруйнувати ліберальний світопорядок, не думали про війну

Іран і росія атакували ліберальний світопорядок, проте тільки їх зусиль було недостатньо, щоб його похитнути, підірвали його також такі країни як США, Британія, Індія, Бразилія, Китай та Польща.

Таку думку висловив відомий ізраїльський військовий історик та професор Юваль Ной Харарі у колонці для Ynet, переклад якої є у розпорядженні "Телеграфу".

За його словами, атаку на ліберальну складову світопорядку розпочали такі режими як росія та Іран, але їм мимоволі допомогли країни, які його створювали (США та Британія) та ті країни, що від нього найбільше вигравали (Індія, Бразилія, Китай, Польща).

"Брексіт і обрання Дональда Трампа на пост президента США у 2016 році стали символом цього історичного розвороту. Більшість із тих, хто прагнув зруйнувати ліберальний світопорядок, не думали про війну. Вони лише просували те, що їм здавалося національними інтересами своїх країн", — підкреслює Харарі.

За його словами, країни піддавали нападкам віру в універсальні цінності і міжнародні інститути, натомість захищаючи свої священні традиції і ідентичність.

"І те, й інше має цінність. Але як дуже різні країни будуть уживатися одна з одною за відсутності універсальних загальнолюдських цінностей та працюючих міжнародних інститутів?", — запитує історик.

Він вважає, що країни вирішили, ніби зможуть жити в гармонії та ізоляції, ніби мережа дружніх фортець, проте проблема в тому, що фортеці за визначенням не відрізняються дружелюбністю, — будь-яка національна цитадель хоче трохи більше землі, безпеки та процвітання за рахунок сусідів.

"Ідея дружніх фортець спочатку була рецептом глобальної катастрофи. І вона справді вибухнула. Епідемія коронавірусу показала, що без міждержавної взаємодії людство не може захистити себе від таких екзистенційних загроз, як віруси", — вважає Харарі.

Історик додає, що саме історія з пандемією COVID розрізнила країни ще більше і показала президенту росії володимиру путіну, що світова спільнота не здатна боротися з загрозами спільно, — так він і вирішив порушити найбільше табу мирної епохи, розраховуючи, що деякі країни будуть обурюватися, але до практичних дій проти нього не вдадуться.

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