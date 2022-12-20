Світ висить на волосині: військовий історик розповів, що буде у разі перемоги путіна в Україні

Диктатори різних країн зараз спостерігають, чим закінчиться путінська авантюра

Війна росії проти України — поворотний момент в історії всього людства, коли ми або повернемо мирний світопорядок, або скотимося в епоху воєн, хвороб та злиднів.

У цьому впевнений відомий ізраїльський військовий історик і професор Юваль Ной Харарі, — у розпорядженні "Телеграфу" опинився переклад його колонки для Ynet.

Експерт нагадує, що президент росії володимир путін фактично готувався до великої війни з 2014 року, і в той час як всі країни витрачали на оборону в середньому 6,5% бюджету, в рф ці витрати могли сягати 20-30%, точні цифри засекречені.

"Він не змирився з розпадом радянської імперії і ніколи не вважав Україну, Грузію та інші країни колишнього СРСР незалежними націями", — наголошує Харарі.

На його думку, якщо загарбницький напад путіна на Україну обернеться успіхом, це стане сигналом для диктаторів у всьому світі, і демократичним суспільствам доведеться знову мілітаризуватися, щоб захиститися. Вже зараз можна побачити, як Німеччина збільшує оборонний бюджет, а Швеція повертає військову службу.

"Гроші, які мають отримати вчителі, медсестри та соціальні працівники, будуть витрачені на танки, ракети і кібербезпеку. 18-річні громадяни в усьому світі будуть призиватися до армії. І весь світ буде схожий на Росію – країну з роздутою армією та лікарнями, що розвалюються. У результаті світ скотиться у новий період воєн, злиднів та хвороб", — пояснює ситуацію історик.

Саме тому, наголошує він, війна росії проти України є поворотним моментом. Ситуацію він порівнює з нападом хулігану на слабкого хлопчика в школі, за яким спостерігають решта дітей: за одного результату стане нормою, що хулігани можуть бити слабких, а при іншому всім буде урок, що так чинити не можна. Однак путін зробив помилку вже у виборі жертви, оскільки Україна виявилася неймовірно мужньою і зовсім не такою слабкою, як він розраховував.

"Проте Путін поки що відмовляється визнавати свою помилку і реагує на поразку з наростаючою жорстокістю. Виявивши, що його армія не здатна перемогти українських солдатів на фронті, Путін намагається вбивати холодом мирних українських громадян у тилу. Доля цієї війни все ще висить на волосині – як і доля нової мирної епохи", — підсумував Харарі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Харарі також назвав країни, які мимоволі допомогли росії та Ірану розвалити світовий порядок.