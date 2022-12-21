Не тільки Patriot? Стало відомо, яку ще важливу зброю Зеленський проситиме у США

Україна всерйоз зацікавлена в отриманні зброї більшої дальності, аби запобігти ймовірному контрнаступу агресора

В рамках офіційного візиту українського президента Володимира Зеленського до США заплановано чимало офіційних заходів. Серед них — і особиста зустріч Зеленського із лідером США Джо Байденом. Окрім передачі Києву батареї ЗРК Patriot, українська делегація може просити і про інші види зброї, в тому числі дальнобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела, які начебто ознайомлені із темою майбутньої розмови. Зеленський та його помічники серйозно зацікавлені в тому, аби Америка надала ЗСУ можливість повноцінно протистояти ймовірним російським контрнаступам, розмови про які виникають дедалі частіше.

Як пише видання, за кілька тижнів до приїзду Володимира Зеленського американські та українські політики обговорювали можливість надання певної військової підтримки у зимовий період.

"Київ звернувся безпосередньо до адміністрації Байдена щодо більш досконалої зброї — зброї, яка, за їх словами, потенційно може привести до перемоги. Але США вагаються, розчаровуючи українських чиновників у той час, коли вони намагаються просунутися на полі бою та продовжувати відкидати російські сили", — зазначається у матеріалі Politico.

Окрім "Патріотів", надання яких у Білому домі уже офіційно підтвердили, українці можуть просити про поставки дальнобійних ракет ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, а також безпілотників Gray Eagle і Reaper.

При цьому варто зазначити, що подібні переговори, найімовірніше, навряд закінчаться успішно. Така зброя потребує величезних фінансових вкладень, до того ж чимало американських чиновників всерйоз побоюються надавати Києву таке озброєння — щоб не спровокувати кремль на додаткову ескалацію.

"Телеграф" уже розповідав, чим українським військовим можуть допомогти американські БПЛА Gray Eagle та в чому їхня перевага на полі бою. Також ми писали про можливості дронів Reaper, які чудові у повітряній розвідці.