Різдво в умовах війни, причетність Ірану та перемога над РФ: головні заяви Зеленського у Конгресі США

Звернення українського лідера вийшло неймовірно потужним та знайшло відгук як серед українців, так і американців

Двадцять один. Саме таку кількість разів американські конгресмени та конгресвумен перебивали промову президента Володимира Зеленського оплесками. Як відомо, очільник української держави виступив перед членами Конгресу США у ніч проти 22 грудня за київським часом. Вдячність США за допомогу, українські будні, щемні подарунки від військових та багато чого іншого містила у собі ця, без сумніву, історична промова.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найяскравіші та найсильніші моменти зі спічу Зеленського. Для більшої зручності ми подаємо безпосередні цитати із промови президента, а не переказуємо їх своїми словами. Отож, про найважливіше!

Про перемогу над росією

Я вітаю усіх нас з вами з першою перемогою – ми перемогли Росію in our minds (у наших свідомостях — ред.)! Українці перемогли — і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли — і тому вам вдалося обʼєднати глобальне співтовариство заради захисту свободи і міжнародних правил. Європейці перемогли — ось чому Європа зараз найбільш сильна і незалежна, ніж будь-коли в своїй історії… У російської тиранії більше немає і ніколи не буде жодної влади у наших з вами minds.

Маємо зробити все, щоб країни Глобального Півдня здобули таку перемогу. Я знаю, у росіян теж може бути шанс на свободу, коли вони переможуть Кремль in their minds. Але битва досі триває. І саме МИ повинні перемогти Кремль на полі битви.

Про тактику ворога на полі бою

Російська армія використовує проти Бахмуту та інших наших міст на передовій усе, що може. Перевага окупантів в артилерії — дуже відчутна. У них в рази більше снарядів, ніж є у нас. Вони використовують в рази більше ракет і авіації, ніж ми будь-коли мали. Але наші Сили оборони стоять.

Російська тактика примітивна. Вони випалюють все перед собою – будь-які будівлі і стіни. Просто щоб не було за чим оборонятись. Вони нагнали на фронт головорізів – таких, як терористи з нібито приватних військових компаній – на кшталт "Вагнер". Вони відправляють зеків на війну… Вони кинули все проти нас так само, як свого часу інша тиранія кинула все проти вільного світу у Battle of the Bulge. Just as the brave American soldiers resisted and fought back Hitler’a forces against all odds during the Christmas of 1944, brave Ukrainian soldiers are doing the same to Putin’s forces this Christmas. Україна стоїть і ніколи не здасться!

Про причетність Ірану до війни

Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет – Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу… І це питання часу – коли вони ударять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз. We must do it!

Про мир в Україні

Наївно чекати кроків до миру від держави, якій подобається бути державою-терористом. Росіяни ще отруєні Кремлем. Але відновлення міжнародного правопорядку потрібне. Мир потрібен. Україна дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх з президентом Байденом – нашу Формулу миру. Десять пунктів, які можна і треба реалізувати заради нашої спільної безпеки – гарантованої на десятиліття вперед. Саміт, який можна провести вже цієї зими – і я радий відзначити сьогодні, що президент Байден підтримав цю нашу ініціативу. Кожен з вас, шановні члени Конгресу, може сприяти в її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалось беззаперечним.

Про Різдво в умовах війни

За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічах. Не тому, що так більш сентиментально. А тому, що інакше — не буде світла. Прямо зараз як наслідок російських ударів більше десяти мільйонів людей в Україні — без електрики. Мільйони – без тепла і води. І ми не жаліємось. Ми не дивимось – кому легше, та чи легше вам. Це ваша національна безпека. Це результат вашої боротьби за незалежність і перемоги у цій боротьбі. Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво — і якщо не буде електрики, світло нашої віри у себе все одно не згасне.

Якщо будуть російські ракети — ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом — українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного. І ми почуємо мільйони голосів українців, які усі бажатимуть одного — перемоги!

Про вдячність США

Зараз, перед Різдвом, у ці особливі дні, я хочу подякувати вам. Дякую кожній американській родині, яка цінує тепло свого дому і бажає такого ж тепла іншим людям. Дякую президенту Байдену і обом партіям Конгресу – за неоціненну допомогу. Дякую усім вашим політикам і громадським лідерам, які захищають свободу і людяність. Дякую вашим містам і громадам, які цьогоріч підтримали Україну, які приймали наших людей, які вивішували наші прапори.

Дякую! Від кожного, хто зараз в бою. Від кожного, хто чекає перемоги.