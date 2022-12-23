Мирний план закінчення війни від Зеленського: у WSJ розкрили, коли його оприлюднять

ЗСУ забезпечують українському керівництву можливість ставити свої умови кремлю

Переговорний процес із росією має свої небезпеки, однак в Україні пропрацьовують варіанти мирного завершення повномасштабної війни. Зокрема, президент Володимир Зеленський разом із командою працюють над створенням спеціального "мирного плану", який міститиме чіткий перелік пунктів, які мають виконуватися, щоб можна було говорити про кінець бойових дій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, аналізуючи результати нещодавнього візиту Зеленського до Вашингтона. Як пише видання, в Києві наразі наповнюють початковий план конкретними пропозиціями, щоб найближчим часом представити свої вимоги на загал.

Наймовірніше презентація мирного плану України відбудеться у лютому — ближче до 24 числа, річниці початку повномасштабного вторгнення рф. Таку позицію пов'язують із регулярними виступами Володимира Зеленського, у яких він підкреслював — має серйозні сподівання на переговорний процес, як можливість закінчити війну.

"Офіційні особи США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України, ймовірно, вимагатиме від Москви значних поступок", — пишуть журналісти WSJ.

Також вони підкреслюють, що будь-які вимоги залежатимуть від успіхів українських захисників на фронті, аби росію можна було дотиснути через відсутність у окупаційних військ чергових перемог.

Нагадаємо, що на початку грудня Володимир Зеленський уже ознайомлював представників країн-союзників із початковим баченням "формули миру". На той момент вона складалася із п'яти пунктів, однак може вже скоро розширитися до десяти.

"Телеграф" також розповідав, яким президент України бачить "справедливий мир", що має бути встановленим із росією після завершення війни.