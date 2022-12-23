Новий рівень допомоги: чому США розблокували поставки Україні ЗРК Patriot, і як це вплине на хід війни

Рішенням про надання нам високоточного озброєння Джозеф Байден подав декілька важливих сигналів кремлю.

У Міноборони США офіційно підтвердили передачу Україні ЗРК Patriot в рамках одного з найбільших пакетів військової допомоги загальною вартістю у 1,85 млрд доларів. Передбачається, що протиракетний комплекс дозволить захистити наші об'єкти критичної інфраструктури від терористичних атак рф. Довгий час ця техніка залишалася недоступною для включення у перелік військової допомоги. Причиною для відмови були побоювання колективного Заходу, що передача Україні високоточного ракетного озброєння може ескалювати конфлікт з росією.

"Телеграф" з'ясовував, чому в США змінили позицію щодо надання нам ЗРК Patriot, і як це може вплинути на обороноздатність України.

Зміна риторики на тлі терору

З початку повномасштабної війни адміністрація президента США Джозефа Байдена узгодила виділення Україні військової допомоги на 22,9 млрд доларів. Протягом 10 місяців українська дипломатія, представники вищого військового керівництва країни та особисто Володимир Зеленський закликали колективний Захід надати нам більш сучасні системи ППО, які допоможуть "закрити небо" над цивільним населенням від масованих обстрілів з боку росії. Адже, попри високий рівень професіоналізму та ефективності сил протиповітряної оборони України, наявні системи ППО радянського зразку не могли забезпечити необхідний рівень захисту від ракетного терору.

До грудня 2022 року зенітні ракетні комплекси Patriot не включалися до переліку військової допомоги через високоточність цього озброєння. Вважалося, що надаючи Україні техніку такого рівня, країни-члени НАТО ризикують вступити у конфронтацію з росією та спровокувати її на ескалацію конфлікту аж до застосування ядерної зброї.

Восени, після пропозиції Німеччини щодо надання Польщі ЗРК Patriot, польська влада першою з наших партнерів на вищому рівні порушила питання передачі цього озброєння Україні. Тоді в Берліні заявили, що дане рішення повинно бути узгоджене шляхом консенсусу між усіма країнами Північноатлантичного альянсу.

Позитивну відповідь Україна отримала лише за кілька місяців. Її офіційне оголошення відбулося у Вашингтоні під час першого за час війни візиту президента України до США.

"Оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки на критично важливу інфраструктуру в Україні, США вітають сьогодні президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, щоб підкреслити нашу незмінну відданість народу України. Протягом останніх трьохсот днів Кремль намагався та не зміг стерти Україну з карти світу. Тепер Росія намагається використати зиму як зброю, заморожуючи та морячи голодом українських мирних жителів і виганяючи сім’ї з їхніх домівок. У відповідь президент Байден оголосить сьогодні, що США надають критично важливий новий і додатковий військовий потенціал, щоб допомогти Україні захистити себе від триваючого жорстокого та неспровокованого нападу Росії", — йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Невтішні сигнали для путіна

Зміна позиції США щодо надання Україні ЗРК Patriot була обумовлена терористичними атаками об'єктів нашої критичної інфраструктури, заявив в коментарі "Телеграфу" член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Так як пік їхньої інтенсивності прийшовся на середину жовтня-середину листопада, отримати позитивну відповідь від наших партнерів ми змогли тільки у грудні. Велику роль у цьому зіграли наслідки російського терору – взимку сотні тисяч людей вимушені по кілька днів поспіль жити без світла, води і опалення. Процес надання озброєння також пришвидшили неодноразові заклики президента Володимира Зеленського надати Україні можливість захищати свої міста та цивільне населення. Адже про гостру потребу в сучасних системах ППО ми заявляли на всіх рівнях ще з весни 2022 року", — пояснив нардеп.

Сам же президент США Джозеф Байден під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським конференції заявив, що не вважає передачу даного озброєння ескалацією конфлікту.

"Це не ескалація, це оборона. Якщо припиняться напади — вони не будуть їх використовувати", — наголосив Байден.

За словами політичного аналітика Олега Лісного, ухвалюючи це рішення, американський лідер подав одразу декілька важливих сигналів кремлю. Перший – віднині Захід підтримуватиме право України захищатися від терористичних атак рф не лише на словах, а й наданням ефективних засобів для цього. Другий – рівень довіри до України на політичній арені значно зріс. У США більше не бояться, що їхні технології потраплять до рук ворога. Третій – наші міжнародні партнери впевнені, що перемога у цій війні буде за Україною.

"Еволюція довіри до нас обумовлена успіхами ЗСУ на полі бою та перемогами української дипломатії. На першому етапі війни нам передавали лише Javelin, адже на Заході були впевнені, що ми не вистоїмо і на наступні десятки років перетворимося на країну партизанів. Тепер ми отримуємо HIMARS і Patriot для потужної відсічі агресії, що раніше здавалося неможливим. Піком розвитку цієї довіри стане надання Україні зброї, що зможе атакувати об'єкти, розташовані в глибині території рф. Наприклад, ракетними комплексами ATACMS", — прогнозує експерт в коментарі "Телеграфу".

У тому, що розблокування рішення на поставки Україні високоточного озброєння є переходом на новий рівень військової допомоги, впевнений і глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, передача однієї батареї ЗРК Patriot уможливлює передачу цих систем і від інших західних партнерів.

"Цей візит не про символізм, а про конкретні рішення, які посилюють оборону України та допомагають бити окупантів. Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше — це рішення президента Байдена відкриває двері для інших "Патріотів"", — написав міністр у Facebook.

Реакція рф та вплив Patriot на хід війни

Візит Володимира Зеленського у Вашингтон справив ефект розірваної бомби в росії. Поки кремлівські пропагандисти змагалися у пошуках російського символізму в одязі присутніх на зустрічі в Білому домі, посол рф у США Анатолій Антонов одразу перейшов до погроз.

Зокрема, він заявив, що поїздка президента України до США підтверджує, що "примирливі висловлювання адміністрації Сполучених Штатів про відсутність наміру вступати в конфронтацію з росією — пустий звук", а також що адміністрація США "кидає колосальні ресурси та можливості на маніакальну ідею "перемоги над росіянами на полі бою".

"Провокаційні дії адміністрації Сполучених Штатів в Україні неухильно ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити. Візит Зеленського до Сполучених Штатів показав, що ні адміністрація США, ні українська влада до миру не готові", — цитує Антонова ТАСС.

Варто зазначити, що у великій політиці подібна риторика не може бути одноосібною та неузгодженою з вищим керівництвом позицією посла, тому повинна сприйматися як офіційний сигнал США з боку кремля.

Сам же володимир путін заявив, що рішення США поставити Україні ЗРК Patriot — це "просто затягування конфлікту", і охарактеризував комплекси як "досить стару систему", яка не працює "так, як наша С-300", пише "РИА Новости".

"Кажуть, Patriot можуть туди доставити. Ну добре, хай доставлять, ми полускаємо Patriot також… Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну гаразд, ми просто будемо мати це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це робить, роблять даремно", — сказав він.

За словами політичного аналітика Олега Лісного, в росії добре розуміють, що погрози, за якими не слідує дія, з часом перестають працювати, а тому помста кремля за гучне рішення Джозефа Байдена не змусить себе довго чекати.

"Проте здивувати нас росіяни вже нічим не зможуть. Спектр їхніх дій проти нас дуже малий і передбачуваний. Найближчим часом можна очікувати посилення терору українських міст та об'єктів критичної інфраструктури", — каже політолог.

Станом на сьогодні рішення про передачу Україні ЗРК Patriot є скоріше політичним кроком і демонстрацією підтримки України з боку США, адже в пакет допомоги включена лише одна батарея. Такої кількості ЗРК вистачить на захист одного великого міста, пояснює військовий експерт Олег Жданов в коментарі "Телеграфу".

"Ця поставка не вплине на хід війни. Щоб убезпечити найважливіші об'єкти та найбільші міста, нам необхідно хоча б 10 таких батарей. Попри це, головний результат полягає у подоланні бар'єру неможливості надання нам такого озброєння. Далі, цілком можливо, ми почнемо отримувати те, чого потребуємо, у необхідних нам обсягах", — каже експерт.

Також Олег Жданов нагадав, що під час останньої зустрічі у форматі Ramstein учасниками форуму було прийняте колегіальне рішення про допомогу у створенні в Україні багатоешелонованої системи ППО, що передбачає надання протиракетних засобів дальнього ураження.