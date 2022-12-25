Чергові "голуби миру": в Туреччині знову заговорили про переговори з росією

Турецькі чиновники не бачать передумов для завершення бойових дій в Україні найближчим часом

У Туреччині вкотре заговорили про необхідність врегулювати війну в Україні за допомогою мирних переговорів. Таку заяву зробив очільник Міністерства оборони країни Хулусі Акар. За останні кілька тижнів це вже чергова спроба іноземних політиків спонукати Москву розпочати діалог для припинення кровопролиття.

Більше деталей повідомляє Al Jazeera. По словам Акара, Туреччина постійно виступає за пошук варіантів закінчення війни винятково дипломатичним шляхом. При цьому він зазначив, що на цьому етапі жодні старання чиновників не виправдовують себе.

"Не буде неправильним сказати, що попри всі наші старання і заклики до припинення вогню ця війна, швидше за все, продовжиться і у 2023 році", — підкреслив турецький міністр.

На думку Хулусі Акара, Україна та росія мають розпочати переговори, щоб зрештою домовитися про припинення вогню. Спочатку воно має бути "гуманітарним", а пізніше — повним. За цим має настати повноцінний діалог про повернення миру в регіон. Акар підкреслив, що Туреччина закликає воюючі країни саме до такого варіанту розвитку подій.

Зазначимо, що понад тиждень тому про ймовірні переговори між росію та Україною згадував і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. А от у Європі не так оптимістично налаштовані щодо завершення війни дипломатичним шляхом. Принаймні, справжніх передумов для цього генсек ООН Антоніу Гуттеріш не бачить. За його словами, більш імовірною є нова ескалація.

В росії ж тим часом при згадці про переговори постійно апелюють до "приєднання нових регіонів" та закликають Київ "прийняти нову дійсність". Така позиція не є адекватною з точки зору Києва.