Якщо путін залишиться при владі: експерт озвучив два варіанти розвитку війни

Україні слід працювати над військовим сценарієм звільнення всіх захоплених територій

Російський диктатор володимир путін не планує завершувати війну проти України, оголосивши про виведення військ. Таке рішення дуже негативно позначиться на його репутації, а, отже, навіть повне "вибиття" окупантів за державні кордони може не гарантувати повного закінчення бойових дій. При цьому слід враховувати кілька важливих факторів, що можуть підірвами домінанту позицію путіна.

Про це розповів "Еспресо" російський опозиціонер Ігор Яковенко. На його думку, існує всього два реальні варіанти подальшого розвитку війни в Україні, якщо влада у Кремлі залишиться незмінною.

Перший — переміщення лінії фронту на весь державний кордон, коли ЗСУ вдасться вибити окупантів з українською території повністю.

"Хоча це, при збереженні путінського режиму, не означатиме завершення війни, просто величезний українською-російський кордон стане лінією фронту. Тому другий варіант — це тотальна поразка росії", — переконує Яковенко.

На останнє, вважає він, може серйозно вплинути подальше звільнення як Донбасу, так і Криму. Останнє й зовсім здатне підірвати авторитет путіна: як серед мирного населення, так і серед військовослужбовців.

Попередньо серйозний вплив на плин війни в Україні могла дати деокупація Херсона, але через спотворену передачу даних до верхівки кремля ця українська перемога була подана росіянам досить м'яко і не отримала серйозного резонансу. Втім, на думку Яковенка, з Кримом так навряд чи вдасться: занадто вже ця територія є знаковою для путіна і багатьох громадян рф.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Ігор Романенко сподівається на більш оптимістичний варіант подій на фронті. Він пояснив, що стане передумовою деокупації Криму, при чому вже найближчим часом.