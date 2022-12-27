Небезпека для всього світу: чому Китай жадає перемоги васальної росії у війні з Україною

У якому розвитку подій в Україні зацікавлена КНР.

Повномасштабна війна в Україні привела весь світ на поріг великих змін. Часи, коли велич і впливовість росії сприймали як аксіому, минули. Кожен день протистояння України путінській агресії знекровлює імперію зла, а її вчорашні партнери та союзники вже будують плани не лише з розподілу політичного поля після її падіння, а й щодо подальшої долі її територій та ресурсів. Головним претендентом на частину з них може стати Китай, який відмовився надати військову допомогу росії у конфлікті з Україною, але дедалі частіше декларує наміри "поглиблювати стосунки" з країною-агресором.

"Телеграф" з'ясовував, у якому розвитку подій в Україні зацікавлений Сі Цзіньпін, і чи варто очікувати втручання Китаю у хід війни, якщо сценарій буде розвиватися не за його планом.

Політика вичікування

З початку повномасштабної війни в Україні Китай офіційно зайняв нібито нейтральну позицію: відмовився підтримувати жодну зі сторін у військовому сенсі, не приєднався до колективних санкцій проти рф, закликав до припинення бойових дій і проведення мирних переговорів.

За словами посла КНР в Європейському Союзі Фу Цуна, вторгнення рф в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище", в якому потрібно "вибирати між друзями", а також загострило відносини Пекіна з Європою.

"І росія, і Україна (наші – Ред.) хороші друзі, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції", — сказав посол в інтерв'ю South China Morning Post і підкреслив, що офіційний Пекін не отримує жодної вигоди від війни і не зацікавлений в затягуванні конфлікту.

При цьому Фу Цун наполягає, що Китай не надає росії жодної військової допомоги, тоді як Захід "наживається на цій кризі, продаючи величезну кількість зброї".

Водночас збройна агресія та численні воєнні злочини рф у "дружній" Китаю Україні не стали для Пекіна вагомою причиною дистанціюватися від путінського режиму. Днями міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Пекін має намір поглиблювати "стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю" з росією наступного року, повідомляє Associated Press.

Як і Фу Цун, посадовець не зміг втриматися від критики позиції Заходу. Зокрема, Ван Ї звинуватив США у погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу. За словами міністра, Пекін рішуче відкинув хибну політику США щодо Китаю, виступив проти тиску Заходу на торгівлю, технології, права людини та претензії Вашингтону на велику частину західної частини Тихого океану.

Варто зазначити, що політичне протистояння Китаю і США неодноразово супроводжувалося поширенням кремлівських наративів з боку Пекіна. Так, у Піднебесній дотримуються позиції, що війна в Україні була спровокована діями Америки і НАТО.

Китай переслідує свої інтереси

Попри свою неоднозначну позицію щодо збройної агресії росії, втручатися у війну і допомагати володимиру путіну Китай не налаштований. У цьому впевнений екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід.

"Китайці у шоці від стратегічних прорахунків рф, від її незграбності в розв'язанні того, що путін не може ні контролювати, ні зупинити. Росія завжди була молодшим партнером Китаю, принаймні останні кілька років. Тепер цілком очевидно, що росія — агресивний і некомпетентний молодший партнер. Сумніваюся, що китайці підуть на ризик заради путіна", — заявив Фрід в ефірі "Еспресо".

Українська влада ситуацію бачать дещо інакше. Зокрема, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі "Телеграфу" назвав недавні заяви офіційного Пекіна про "дружбу" з Україною лицемірством, властивим китайській політиці.

Нардеп нагадав, що за три тижні до вторгнення в Україну росія уклала з Китаєм декларацію про партнерство без обмежень, що може включати в себе будь-які угоди. Наприклад, військове співробітництво, яке вже реалізується — спільними зусиллями Пекін і москва патрулюють деякі регіони.

Крім того, поки Європа відмовляється від російської нафти і газу, аби не фінансувати воєнну машину рф, Китай продовжує закуповувати їх у величезних обсягах.

Реальну позицію КНР щодо війни в Україні демонструє і той факт, що Китай систематично гососує проти резолюцій ООН, спрямованих на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої країни,а також закликає припинити поставки зброї Україні.

"Китай становить реальну загрозу нашій національній безпеці. Росія перетворюється з його молодшого партнера на васала, колонію. Роблячи лицемірні заяви про мир та дружбу з Україною, Пекін на справах підтримує росію. Мотиви Піднебесної прості: отримання природних ресурсів та російського ринку. Повний економічний та політичний контроль Китаю над росією — питання часу, тому КНР не зацікавлена у перемозі України", — впевнений Олександр Мережко.

За словами нардепа, Китай, як і росія, намагається знищити існуючий правопорядок у світі демократії, адже є лідером світу авторитаризму.

Військова поразка в Україні може коштувати володимиру путіну не лише політичного, а й фізичного життя. Усвідомлюючи слабкість диктатора та близький крах його режиму, найближче оточення буде зацікавлене у тому, аби якнайшвидше привести до влади свою людину. Сама ж росія у такому разі матиме великі шанси на розвал, а поневолені народи, що її населяють, — на отримання незалежності, вважає політичний аналітик Олег Лісний.

За словами експерта, Китай має чіткі плани на подальшу долю свого васала, і всі вони є невтішними для рф.

"У найближчій перспективі Пекін зацікавлений у цілісній та слабкій росії, яка все ще може "пручатися". Так він зможе отримувати російські ресурси за безапеляційно низькими цінами, а також спостерігати і аналізувати реакцію цивілізованого світу на анексії та порушення міжнародного права з боку рф. За кілька років Пекін буде зацікавлений у росії виключно як у дратуючому факторі для США. Цілісність її сьогоднішніх кордонів значення вже не матиме. У довгій перспективі, якщо Китай вирішить стати гегемоном і створити двополярний світ, йому будуть необхідні додаткові ресурси та території. Власне, Китай вже присутній на цих територіях — він асимілював їх та економічно захопив", — пояснює експерт.

Україна має бути готова до розвалу росії. Серед головних викликів для нас будуть громадянські війни на території колишньої рф, хвилі біженців, а також ядерна зброя в руках однієї або декількох з новоутворених держав, зазначає Олег Лісний.