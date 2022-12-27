“Бавовна” в Енгельсі та поминання СРСР: аналіз останньої пропаганди Кремля

У росії вирішили боротися зі злочинністю, але досі не бачать основних її причин

У понеділок, 26 грудня, у росії відзначили своє професійне свято війська протиповітряної оборони Сухопутних військ, тож сюрприз їм влаштувала чергова бавовна на аеродромі в Енгельсі. Повідомлення свідчили про те, що "засоби ППО у штатному режимі відпрацювали по ворожому БПЛА" так, що загинуло троє пілотів та ще кілька були поранені. Однак не тільки там пролунала "бавовна". Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, привітання ППОшників пролунали відразу у Саратовській, Рязанській, Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також в тимчасово окупованому Криму. Однак найцікавішим є те, що "штатна робота ППО" призвела до загибелі людей, і це вже не вперше. Ці самі пілоти мали б підіймати в повітря стратегічні бомбардувальники.

Крім того, 26 грудня було призначено колишнього президента рф дмитра медведєва заступником голови військово-промислової комісії росії, яку очолює путін. По суті ця інституція займається мілітаризацією економіки, хоча й російський президент наголошує, що нічого подібного не збираються робити.

Ймовірно, що тандему між путіним і медведєвим немає, адже вони навіть в один день роблять протилежні заяви. Наприклад, експрезидент заявляв, що немає сенсу розмовляти і домовлятися із Заходом та Києвом, а нинішній президент говорив, що "Москва готова до мирних переговорів", так ще й "з усіма учасниками цього процесу".

Тож у цій ситуації є два можливих варіанти. По-перше, тандем російських президентів більше не діє координовано у вигадуванні (а пізніше, ймовірно, і в керуванні). По-друге, на заяви медведєва вже ніхто не реагує та не сприймає серйозно, адже це повна маячня, тож всі інші кремлівські лідери продовжують нав’язувати публічно "пропозиції миру" з Україною.

Також проблеми рф не приховує вже й міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, який "закликав об’єднатися усім відомствам для боротьби зі злочинністю серед мігрантів". І ось це справді перетворюється на масштабну проблему для росії. Загалом минулого року громадянство рф отримали 735 тисяч іноземців, більшість з яких є таджиками і киргизами. А ось чисельність російського етносу скорочується — з 1990 року рф втратила 31 млн громадян. Тут проблема, як зазначав Колокольцев, не тільки в наркотиках, але й в ставленні кремлівського режиму до цих категорій населення.

Врешті-решт, 26 грудня Путін неформально поминав Радянський Союз, який рівно 31 рік тому припинив своє існування. Для цього він зібрав у Санкт-Петербурзі глав країн СНД, а саме Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану та Вірменії, які разом нібито підвели підсумки року. Насправді вони виявилися не надто втішними.

Зокрема, Азербайджан надав Україні електрообладнання для відновлення стабільного світла. Казахстан відмовився обходити санкції заради рф, про що було відкрито сказано. Президент Таджикистану в очі путіну заявив, що таджики не терпітимуть більше неповаги до себе. Туркменістан обговорює з Туреччиною можливість експорту свого газу в обхід російських трубопроводів. Киргизстан збирається декомунізувати назви районів своєї столиці, чим викликає обурення в Держдумі рф. Узбекистан офіційно відхилив пропозицію, вслід за Казахстаном, на вступ у "потрійний газовий союз" із росією. Вірменію фактично відмовляються захищати в рамках "союзницьких зобов’язань по ОДКБ". Тобто питання існування СНД вже можна поставити під питання.