росію треба поставити на місце: британський генерал назвав завдання Заходу після війни

Світ ризикує повторити помилки 30-х років минулого століття

росія потребує стримування і навіть більше — підштовхування після закінчення війни в Україні. Таку думку висловив колишній глава Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннат.

У статті для The Daily Telegraph він порівняв світопорядок зараз із тим, що відбувалося у 1930-х, коли були спроби запобігти Другій світовій війні. Досвід попереднього року показує, що росію треба стримувати та підштовхувати до того, щоб вона погодилася зайняти своє місце у світі, – каже Даннат.

Місце росії має бути засноване на правилах та міжнародному порядку, встановленому після Другої світової. На думку військового, єдине, що залишилося західним країнам — збільшувати військові витрати та зміцнювати кордон із росією, адже довіра до неї втрачена. Він також згадав, що західні лідери не вірили, що президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну, але не дивилися на ситуацію з його точки зору.

Раніше "Телеграф" публікував кілька варіантів прогнозів закінчення війни в Україні. Серед них як оптимістичні сценарії перемоги України на полі бою, так і варіант затяжної війни, для закінчення якої мають збунтуватись російські еліти.