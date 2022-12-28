Україні потрібні безпілотники та план відновлення: головком НАТО у відставці розповів про три чинники для закінчення війни

Постачання озброєння може стати стримуючим фактором для країни-агресора

Російські військові не можуть досягти цілей, які спочатку поставлені у війні проти України і вдаються до атак на цивільні об’єкти, у спробах створити хаос. На це мають реагувати країни НАТО та західні партнери. Якщо наступного року продовжаться постачання Україні військової допомоги і вони будуть швидшими, наша країна зможе завдавати ударів на великі дистанції.

Про це грузинській службі "Голосу Америки" розповів колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі.генерал у відставці Джеймс Джонс. Джонс виділив три найважливіші чинники для завершення війни: швидка доставка військової допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Він зазначив, що те, чого російський президент Володимир Путін хотів найменше сталося — Альянс став згуртованішим.

Про підтримку України

Якщо підтримка України залишиться стабільною, це для росії не принесе нічого доброго, — каже Джонс. Генерал вважає, що українські військові мають бути оснащені зброєю більшого радіуса дії. На думку військового, Україні потрібно надати більше безпілотних технологій, і це може стати стримуючим фактором для окупантів від більш небезпечних видів озброєнь.

Про небезпеку ядерної зброї

Джонс вважає, що росія повинна буде виявляти обережність із рішенням застосувати будь-яку ядерну зброю "залежно від переважаючих вітрів". Але використання безпілотників, що постачаються з Ірану, збільшення дальності та руйнівної сили ракет генерал вважає реальнішою загрозою.

Про закінчення війни

Джеймс Джонс сподівається, що війна закінчиться у 2023 році. Вона може й затягнутися, але якщо росія буде готова до переговорів на прийнятних для України умовах, то потрібно добитися від росії зобов’язань не вторгатися в інші країни. Також партнери мають мати план з відновлення України, адже саме вона — на передньому краї оборони Європи. "росія зазнала поразки вже сьогодні", — цитує видання слова Джонса.

Раніше "Телеграф" публікував слова глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, яка закликала зміцнити безпеку Європи проти росії, адже з країною в поточному стані "не може бути нормальних сточунків". Терміни перемоги над росією на полі бою залежать від того, наскільки швидкими будуть постачання — військовий прогноз на 2023 рік враховує різні сценарії.