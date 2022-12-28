Зробити війну дорожчою: у Латвії пояснили, коли з рф можна зняти санкції

Латвійські політики готові й надалі посилювати санкційний тиск на кремль

Європейський Союз ухвалив запровадження чергового, уже дев'ятого пакету антиросійських санкцій. На цьому, вважає очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, зупинитися на варто: слід продовжувати тиснути на російське керівництво і запобігати будь-якого обходу обмежень. На його думку, такий важіль управління знадобиться західним країнам відносно Москви навіть після того, як українські території будуть остаточно звільнені.

Про це латвійський міністр заявив під час свого підсумкового звіту про роботу у 2022 році та плани щодо наступного. Рінкевичс підкреслює: перш ніж тиск на росію буде послаблений, кремль має визнати суверенітет та міжнародно затверджені кордони України, а також провести виплату компенсацій за заподіяну шкоду.

Дипломат переконаний, що саме санкції стали тим інструментом, котрий заважає росії нормально фінансувати бойові дії та робить для Москви війну набагато дорожчою.

За словами Едгарса Рінкевичса, Латвія і надалі готові посилювати санкційний вплив на росію та виступатиме за впровадження кримінальної відповідальності за спробу обійти такі обмеження.

Варто зазначити, що одним із найбільш гучних рішень останнього місяця стали "нафтові санкції" проти росії, які провадили межу ціни для цієї сировини. Не знадобилося навіть довгого часу, аби зрозуміти — це дієвий важіль впливу, адже експорт російської нафти дуже швидко обвалився.