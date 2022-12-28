Кілери та банка огірків для путіна: яку нову пропаганду вигадали в рф

На дописи експрезидента рф нарешт ізвертають увагу, а путін робить собі новорічні подарунки

Вчергове маячню написав колишній президент рф дмитро медведєв. Тепер його понесло у футурологію: "створення на базі Німеччини Четвертого райху (до якого входитиме "Київська республіка") та його подальший конфлікт із Францією", "громадянська війна у США та перемога Ілона Маска на виборах президента в частині штатів, закріплених після неї за республіканцями". І хоча ці всі висловлювання давно не цікаві нікому навіть у Росії, не неї відреагував американський бізнесмен Ілон Маск.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Як зазначається, Маск написав під дописом медведєва, що це був "епічний тред". Такі слова сподобалися російським пропагандистам, і вони навіть написали про це статті в ЗМІ. Однак вони забули додати наступний коментар Маска на цю тему. Прогнози медведєва він назвав "найбільш абсурдними, що йому доводилося чути".

Цікава заява прозвучала з вуст очільника Міністерства закордонних справ рф сергія лаврова в інтерв’ю ТАСС. Він розповів про підготовку замаху на путіна.

"Неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю "обезголовлюючого удару". По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави", — пояснив лавров.

Насправді це чіткий "фас" російські пропаганді. Ще в 2014 році ексзаступник президентської адміністрації Володін проголосив, що "є путін — є росія, немає путіна — немає росії". У листопаді ідеолог "русского мира" Дугін схоже висловився, що "путін як самодержець має врятувати свою націю, інакше на нього чекає доля "Царя дощів". Тож можна вважати, найголовнішим наративом наступного року для рф може бути щось на кшталт "врятуємо путіна — врятуємо себе".

Сам путін 27 грудня провів телефонну розмову з якоюсь 8-річною дівчинкою нібито із Запоріжжя и попросив надіслати йому банку огірків. Це дійство відбулося в рамках акції "Ялинка бажань", яке цьогоріч має ще й українські сюжети. На меті це має все має показати росіянам, який людяний у них президент.

Звісно, що цій дівчинці (звідки б вона не була) путін не розповів, як з окупованих частин Запорізької області викрадали зерно та овочі. Один із фермерів регіону розповідав пізніше, як наприкінці травня на підприємство почали приїжджати військові рф, побили охоронця та вивезли продукцію і техніку на десятки мільйонів гривень. Тож добрий батько-дідусь путін саме такий: окупував, побив, вбив, обікрав і попросив банку огірків.

Врешті-решт, путін зробив собі ще один подарунок. Він очікувано підписав указ про заборону постачання нафти до країн, які приєдналися до "стелі цін". Тепер нафтопродукти можуть постачати лише за персональним дозволом диктатора.

Насправді хоча продавець на сировинному конкурентному ринку може тимчасово дестабілізувати його, але саме покупці приводять його в норму. З’являються нові продавці, які готові посунути норовливих конкурентів. Ще 10 років тому в США склали доповідь "Глобальні тенденції 2030: Альтернативні світи", де для росії було три сценарії: 1) рф буде партнером Заходу з урахуванням бізнес-інтересів; 2) росія вступить у суперечки з іншими країнами, але не буде вдаватися до зовнішньої агресії; 3) росія доставлятиме серйозні неприємності, використає свою військову перевагу для залякування сусідів і домінування.

Отже, зрозуміло, що рф обрала останній шлях. Однак нафтовим лідером росія не стане, і вже втрачає найбільших покупців. Наприклад, це Туреччина, яка відмовилася від 86% нафти з країни-агресорки.