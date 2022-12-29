Полювання на "шахеди": що придумали у США для боротьби із іранськими дронами

Іран може залишитися без компонентів західного виробництва, які впливають на збирання БПЛА

Іранські безпілотники Shahed, котрі росіяни безуспішно маскують під власну "Герань", принесли немало лиха Україні. Тому офіційний Вашингтон почав більш інтенсивно працювати над перешкоджанням подальшому виробництву дронів та співпраці Тегерана і Москви загалом. Це виражається одразу у кількох аспектах.

Деталі розкриває The New York Times. Загалом мова йде про конкретну програму, яка має максимально залишити Іран без електроніки, котра використовується для внутрішнього "начиння" смертоносних "шахедів".

Серйозна робота розпочалася після того, як аналіз збитих іранських безпілотників підтвердив: більшість внутрішніх компонентів вироблялися на Заході, зокрема і у США. І хоча більшість деталей, які використовуються, мають "подвійне використання", в тому числі і цивільне, США прагнуть максимально обмежити всі канали доступу до них для іранців.

Також для протистояння Тегерану та подальшому насиченню ринку зброї дронами США підключають до боротьби Ізраїль. Представники цієї країни не приховують: шукають способи знищити можливості іранців створювати безпілотники в майбутньому та ведуть перемовини із компаніями, чия продукція так чи інакше впливає на виробництво "шахедів".

Слід зазначити, що працює у цьому напрямку не лише Америка чи Ізраїль. Україна теж планує долучитися до серйозного протистояння ірансько-російським дроном. У тому числі — і за допомогою створення власних бойових безпілотників. Така зброя допоможе краще працювати над знищенням потенційно небезпечних цілей.

Додамо, що попри певні проблеми із електронікою в "шахедах" під час зимової погоди росіяни змогли адаптувати цю техніку для роботи в мороз. Це додасть зайвого клопоту ЗСУ.