Виступ Зеленського в Раді. Контраст з переляканим путіним чи важливі сигнали українцям

Володимир Фесенко пояснив "Телеграфу" основні причини звернення президента до парламентарів

Виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті з одного боку продиктований потребою Банкової підбити підсумки наприкінці року через війну з росією, а з іншого — обов'язок голови держави, який гарант ніяк не може проігнорувати. До того ж, очільник держави конкретизував головні завдання держави та суспільства на 2023 рік з огляду на продовження агресії рф.

Про це "Телеграфу" розказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, аналізуючи головні мотиви щорічного звернення глави держави до парламенту і особливості цього послання наприкінці грудня.

"Я б більше звернув увагу на сам факт виступу. В цьому контексті відзначу дві речі. По-перше, це контраст. Виступ нашого президента з посланням до Верховної ради є конституційним обов'язком. Рік тому він також виступав у грудні. Зараз теж виступив перед Новим роком. Чому контраст? Тому що путін відмовився виступати з відповідним посланням до федеральних зборів росії. Ми вже неодноразово відзначали такий контраст: Зеленський регулярно їздить на фронт, був у Бахмуті, на Харківщині, в Херсоні, прифронтових зонах тощо. А путін — ні, і він зараз скасовує купу заходів. Зеленський же виконує свій конституційний обов'язок, виступає перед депутатами, хоча й лунав сигнал повітряної тривоги. По-друге, що треба відзначити: це було послання воєнного часу", — зазначає експерт.

За його словами, тези, які сформулював гарант, стосуються і військової ситуації в країні, і ходу справ на фронті, і мети, "адже, по-перше, послання президента є оцінкою стану в країні, а по-друге, завдання виступу — формулювання задачі на наступний рік, тобто, що треба робити".

"Це своєрідні політичні настанови, оскільки в зверненні до ВР голова держави формулює свою позицію, свій погляд, як потрібно діяти, якою має бути внутрішня і зовнішня політика країни, і т.д. Це й було сформульовано у виступі президента. Від військової ситуації і необхідності звільнення всіх окупованих територій до забезпечення найбільш актуальних питань. Зокрема, йшлося про енергетичну безпеку, стабілізацію економіки і т.п. Безумовно, у зовнішній політиці головна теза — реалізація формули миру президента та забезпечення (в міжнародному контексті) гарантій безпеки для України в процесі завершення війни", — підкреслює він.

Володимир Фесенко також додав, що вже лунають питання, мовляв, чи зіграв президент собі на користь і на власний імідж, промовляючи текст в Раді, проте "я ще раз нагадую, що виступ — конституційний обов'язок президента".

"Він має виступати з посланням до Верховної Ради, і це просто вимога до його діяльності. Оскільки почалась війна, а зараз завершується рік, то треба сформулювати завдання на наступний. Наскільки я пригадую, минулого року Зеленський теж в грудні виступав. Хоча раніше, як пам'ятаю, Порошенко якось виступав восени, а ще раніше — навесні були виступи з посланням. Тобто, бувало це по-різному… Через те, що зараз ситуація найбільш складна і драматична, а рік був найбільш складним для нашої країни за весь час її існування як незалежної, то було послання воєнного часу. Відповідно, і оцінки, і завдання теж обумовлені саме ситуацією війни", — аргументує експерт.

Як повідомлялось, раніше в ОП робили важливу заяву з приводу закінчення війни в Україні. Банкова оголосила, що наша країна має намір вийти на міжнародно визнані кордони.

"Телеграф" також писав, що Володимир Зеленський нещодавно в інтерв’ю французькому телеканалу LCI заявляв: він готовий битися з главою кремля віч-на-віч і запропонував путіну діяти як справжній чоловік, без посередників.