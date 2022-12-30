Репродуктивна стурбованість та масові випадки пожеж у рф: нові фейки і маніпуляції кремля

Вже й росіяни помічають безліч "непланових" заходів внаслідок їхньої "спецоперації"

Нещодавно в москві зацікавилися новою темою, яка стає для них все нагальнішою. Президент громадської організації "Союз адвокатів росії" Ігор Трунов повідомив, що російські чоловіки-військові зможуть безкоштовно заморозити та зберегти власні статеві клітини. Насправді ж це коштує близько 10 тисяч рублів. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Така послуга є, ймовірною, черговою пільгою для мобілізованих, яких "гарматним м’ясом" відправили в Україну вмирати. Цікаво, що це справді набуло популярності, особливо після оголошення російським керівництвом "часткової" мобілізації у вересні. Якщо раніше в лікарнях проводили 5-6 кріоконсервацій на тиждень, то зараз буває навіть по три звернення щодня.

Видно, що "титульна нація росії" поступово вимирає. Неплановано затягнута так звана "спецоперація" також не додає сподівань на покращення репродуктивної ситуації.

Крім того, тепер у росії часто проводять пропагандистські Z-шоу у віддалених республіках. Наприклад, це стається в Калмикії, де місцевим мешканцям розповідають про те, як "калмики століттями стояли на варті рубежів росії, зараз наші воїни знову захищають мирне майбутнє для країни та братнього Донбасу". При цьому пропагандисти забувають сумні і зовсім не братські події, які сталися 79 років тому в цьому регіоні.

Тоді радянська влада вирішили ліквідувати Калмицьку автономну республіку, а місцевих калмиків депортувати. Тоді зі своїх осель за один ранок було виселено понад 90 тисяч осіб і потягами у вагонах для перевезення худоби відправлено до Сибіру та Середньої Азії. За кілька місяців кількість депортованих зросла до 120 тисяч осіб. При цьому вже в 1950 році було відзначено вимирання нації — у списках НКВС було лише 77 943 переселенці-калмики, включаючи тих, хто народився вже в депортації. І це була далеко не єдина нація, яка в той період була виселена з рідного краю. Однак, здається, що лідери калмиків забувають ці сумнозвісні часи і співпрацюють зі своїми ж ворогами.

Врешті-решт, росіяни вже дивуються тому, наскільки невдало завдаються масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Жодних маршів протесту на вулицях міст України вони не бачать. Ремонт енергооб’єктів також проходить дуже швидко. Пропаганда в розпачі. Росіяни вже поставили питання вголос: "А чи не бреше нам Конашенков щодо ефективності ударів по об’єктах української інфраструктури?".

Деякі російські "воєнкори" навіть припустили, що все йде так невдало, що українські енергетики підпалюють біля інфраструктури шини, аби зробити вигляд, що об’єкт зруйнований і його більше не намагалися атакувати. А ось колаборант Царьов визнав роботу енергетиків "ефективною і нестандартною". Він додав, що за звітами Конашенкова вони б вже давно мали виграти війну.

Ще одна регулярна тема в росії тепер це пожежі. 28 грудня стало відомо, що у селищі Персіанівському Ростовської області вщент згоріла двоповерхова будівля, яка належить 150-й мотострілецькій дивізії. Таких "хлопків" в РФ вже безліч, але переважно ЗМІ не надто квапляться повідомляти про це.

"Верстка" все ж таки підрахувала кількість вибухів та пожеж в країні-агресорці з лютого. Їх налічується 72 випадки. Усе це військкомати, військові бази, склади та інші військові об’єкти. Переважно всі вони сталися в травні та вересні-жовтні після оголошення мобілізації. Така статистика дійсно вражає. Проте, можливо, що росіянам просто слід кидати недопалки у належні місця.