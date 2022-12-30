Привітання від путіна та обстріл енергетики України: кремль поширює нові маніпуляції

Головний підсумок року для росії це поразка

29 грудня став для росіян одночасно і днем радості, і зради — українську енергетичну інфраструктуру було знову обстріляно, а в Одесі знесли пам’ятники Катерині II та Суворову. У свою чергу в офіційному Telegram-каналі Міноборони рф опублікували листівку з підписом: "Калібри не закінчаться ніколи". Це ще одна помилка Кремля в стилі "Херсон — церосія назавжди". Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Не тільки в українських містах було гучно того дня. Стало відомо про черговий "інцидент з БПЛА" на саратовському аеродромі. Після минулих "пригод" там, звідти вивели російську далекобійну авіацію на більш далекі від України позиції. Для України це не погана новина. Тепер здійснення пуску ракет займає більше часу і зменшує фактор несподіванки. Це також допомагає успішній роботі протиповітряної оборони ЗСУ.

Також можна прослідкувати, що з кінця листопада кількість випущених ракет під час кожного масованого обстрілу майже не змінюється — їх приблизно 70 шттук. Олександр Коваленко, український військовий експерт, пояснив, що "більшого обсягу ракет для підтримки системності їх ударів через технологічні процеси у росіян немає. Але цей обсяг стає не тільки передбачуваним і очікуваним, а й до того ж не завдає критичного впливу на наші можливості щодо підтримки функціональності інфраструктури". Тобто росіяни просто безсило продовжують свою воєнну агонію.

Нещодавно прессекретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що будь-який мирний план має бути на умовах росії, тобто включає "приєднання" до країни-агресорки чотирьох нових областей. Очільник МЗС рф сергій лавров підтвердив думку свого кремлівського колеги: "Ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо. Чи залишилися на територіях, підконтрольних київському режиму, адекватні політики сказати важко".

Тут слід наголосити, що якщо лавров вважає кого-небудь на кшталт Киви "адекватним українським політиком", то це ознака неадекватності власне Лаврова. З іншого боку, таким заявам обурилися і Z-патріоти. Захар Прилєпін написав, що окреслені кордони це "прилюдне приниження", адже "зливають не тільки Київ, не тільки Харків, але й можуть злити залишки Запорізької області і навіть місто Херсон". Він також визнав, що ніхто нічого їм не віддасть.

Можливо, що такими темпами кремль знизить забаганки наступного року. Вони спробують "велику екзистенційну війну з Україною та колективним Заходом" перетворити на "територіальні суперечки між двома країнами".

Між іншим, 30 грудня у москві могли б відзначати 100-річчя Радянського Союзу, якби не затягнута провальна "спецоперація", яка стала "гарячою" війною з Україною та "холодною" із Заходом. Як і колись з СРСР, Захід ставить на меті перемогти в "холодній війні".

Однак, здається, російська федерація ще не розуміє, що вже стала на шлях Союзу до розвалу. Вона також вступила в тривалу війну на виснаження (тоді це був Афганістан), отримала як санкції різке падіння цін на нафту, а також програє у гонці озброєнь. Тоді Радянському Союзу вдалося протриматися 3-4 роки перш ніж розвалитися і навряд чи росія зможе витримати стільки ж або більше.

Насамкінець вже можна уявити чергове привітання президента путіна до російського народу. Щороку промова не змінюється. Цьогоріч хіба що виправдання тому, що рік був важким, подаватимуть під "соусом" санкцій, а не пандемії коронавірусу.

Однак найцікавішим у привітанні можна очікувати рази на кшталт: "росія виходить на реалізацію стратегічних завдань розвитку". Пропагандисти наполегливо переконують, що "путін створює новий світовий порядок", але насправді це легко спростувати.

"Путін уже програв війну. Більше того, його поразка вже створює передумови для глобальної зміни світового порядку, але не зовсім того, на який він розраховував: це буде світопорядок, в якому росії, в кращому випадку, відведуть місце в другому ряду партеру, і в якому вона дивитиметься більшу частину світових прем’єр, як спостерігач", — розповів політолог, науковий співробітник університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов.

І це справді так. За часів Другої світової війни зрозуміти, що Німеччина програла, можна було не в момент штурму Рейхстагу Червоною армією, а коли була створена антигітлерівська коаліція. путін отримав "Рамштайн — нову антиросійську коаліцію". Це неминучий розвал для нього.