Відчуємо нестерпний біль: у Зеленського розповіли про найважчий день війни

Война, развязанная россией, принесла гражданам нашей страны очень много страданий, которые будут аукаться еще долгое время

Попри всі складнощі минулого 2022 року, Україна все одно може похвалитися багатьма важливими досягненнями та окремими перемогами. При цьому найголовніша ж із них — іще попереду. І саме дню, коли українці отримають перемогу над російськими окупантами, доведеться стати найважиму у цьому військовому протистоянні.

Такої думки притримується радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, про що він і заявив в ефірі каналу FREEDOM. Він підкреслив, що це його суб'єктивна думка, котра ґрунтується на спостереженнях та розумінні того, хто такі українців взагалі.

"Найважчий день — день перемоги, на мою думку, тому що у цей момент ми дізнаємося, відчуємо всю важкість тих втрат, яких ми зазнали у цій війні", — пояснив свою позицію Подоляк.

За його словами, українці будуть окутані ейфорією розуміння, що вдалося подолати вельми довгий шлях, але спогади про тих, хто задля цього дня поклав своє життя або "понівечив" власне тіло на полі бою, будуть вельми болючими.

"Українці разом із непоборною радістю відчуватимуть нестримний біль, усвідомлюючи, які страждання ми пережили за час війни, яку розв'язала росія", — додав чиновник.

Коли ж може настати цей довгоочікуваний день, точно спрогнозувати складно. Утім очільник Офісу президента Андрій Єрмак спробував пояснити, чому нас здивує той момент, коли це станеться.