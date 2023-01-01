Лишаємося на боці правди: хто зі світових політиків згадав Україну на Новий рік

Західні політики продовжують підтримувати український народ, який прагне якнайшвидше здобути перемогу у війні

Потужна новорічна промова президента Володимира Зеленського, ймовірно, не залишила байдужим нікого із українців. Утім нашу державу згадували у своїх святкових зверненнях й інші політики, серед яких лідери іноземних країн та політичних союзів. Вони підкреслювали свою непохитну позицію щодо підтримки України і висловлювали сподівання на якнайшвидше повернення миру.

"Телеграф" розповість про те, хто і як висловився у новорічну ніч про Україну, а кому вдалося серйозно розкритикував російського президента путіна за його абсолютну жорстокість до сусідньої країни.

Європарламент

Головний месендж у зверненні очільниці Європарламенту Роберти Мецоли — готовність лишатися на боці нашої країни попри всілякі труднощі. Вона підкреслила, що у 2023 році Європа має "подвоїти зусилля", аби захищати важливі цінності, серед яких свобода, справедливість і демократія. Зокрема, за них сьогодні бореться й Україна.

"Ми будемо разом з Україною заради миру зі свободою, миру з гідністю. Нехай наступний рік продемонструє силу єдності Європи у здатності досягати прогресу", — заявила політикиня.

Євросоюз

Серйозні обвинувачення у бік путіна прозвучали від високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. На його думку, росія у 2022 році атакувала Україну, відмовившись від "базових прав людини" та поставивши під удар глобальну безпеку світу.

"Наприкінці року путін знову спробував приректи українців на темряву своїми нечуваними атаками, — нагадав Боррель. — Ми рішуче продовжуватимемо стояти поряд з Україною, також у 2023 році".

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон, який нещодавно відзначився не надто втішним прогнозом для України стосовно НАТО, теж згадав нашу країну в новорічному зверненні. Серед іншого — це запевнення, що його уряд готовий підтримувати нашу державу до самої перемоги абсолютно "безвідмовно".

"Ми [Франція і Україна] будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", — зазначив Макрон.

Велика Британія

Британці все ще лишаються одними із найкращих західних друзів України. За словами прем'єр-міністра країни Ріші Сунака, офіційний Лондон не відмовиться від своєї підтримки і у 2023 році.

Як йдеться у його вітанні, опублікованному в офіційному Twitter, минулий рік показав свою суворість: російсько-українська війна, котра почалася у розпал ковідної пандемії, показала "варварство і беззаконня" рф. Сунак не став приховувати, що регулярна допомога Києву значно вплинула на життя британців, утім він сподівається, що у 2023-му країні вдасться вирішити чимало економічних проблем.

Також він пообіцяв і надалі разом із Україною виступати проти "жорстокості путіна, захищати свободу і демократію скрізь, де вони під загрозою".

Німеччина

Цікаво, що німецький канцлер Олаф Шольц став одним із перших західних політиків, хто згадав про Україну у своїй святковій промові. Крім обіцянок продовжувати співпрацю із Києвом, він запевнив, що Берлін зробить усе можливе, аби якнайшвидше повністю стати незалежним від поставок газу із росії.

"Сьогодні українці чинять опір агресії росії та ведуть бої і завдяки допомозі Німеччини у тому числі. ЄС і НАТО єдині як ніколи: незважаючи на наслідки війни в Україні, з якими стикаються і громадяни Німеччини, Берлін в наступному році буде й надалі підтримувати Київ. Хоча, усі ми щоденно відчуваємо наслідки цієї війни у повсякденному житті: коли робимо покупки у супермаркеті, на заправці або коли оплачуємо рахунок за електрику та газ", ― додав Шольц.

"Телеграф" також розповідав про потужне вітання із Новим роком від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Військовослужбовець підкреслив, що наші воїни попри всі труднощі з гідністю тримають удар і крокують до перемоги.