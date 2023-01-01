Немов пройшло 20 років: українці порівняли новорічні звернення Зеленського 2022-2023

Рік тому Зеленський підводив підсумки 30-річчя Незалежності України, а напередодні 1 січня 2023-го — говорив про повномасштабну війну з росією

Новорічне вітання президента Володимира Зеленського розпочалося за 15 хвилин до бою святкових курантів і стало однією із найпотужніших промов політика за останній рік. Він згадав більшість випробувань, через які пройшли українці у 2022-му, та запевнив, що наша держава крокує до своєї повної перемоги над російським агресором. У мережі ж звернули увагу не лише на тему промови, а й на зовнішній вигляд Зеленського, котрий разюче відрізняється від того лідера, який вітав країну з прийдешніми святами наприкінці 2021 року.

Одним із перших звернув увагу на кардинальні зміни TikTok-користувач semenyuk.illia. У своєму мікроблозі він опублікував коротке відео, де на протиставленні двох фрагментів із промов президента чітко видно, настільки сильно по Зеленському вдарило повномасштабне вторгення рф.

Крім вибору одягу, звісно, змінився погляд та загалом вираз обличчя. Якщо напередодні 2022 року президент виглядав, як один із вельми молодих політиків, сповнених надій та сподівань, то зараз його чоло вкрите зморшками, а очі виказують непідробну втому. Такий контраст досить сильно вразив багатьох українців.

Користувачі залюбки коментують відео, підкреслюючи свою повагу до українського президента. Дехто переконаний, що за останній рік не лише Володимир Зеленський, а й більшість наших співгромадян постаршали (а десь — і постарішали) років на 10-20.

Нагадаємо, що минулого року промова президента стосувалася 30-річчя Незалежності України. Політик підводив підсумки не лише одного року, а й згадував про досягнення, якими українці могли пишатися протягом усього часу існування суверенної держави.

Цього ж року, що не дивно, все звернення стосувалося війни, сміливості українців та готовності стояти на своєму до самісінької Перемоги. За переконанням Зеленського, справжній 2022-й розпочався для багатьох громадян нашої держави не 1 січня, а 24 лютого із першими вибухами російських ракет.

"Телеграф" також розповідав, хто із іноземних політиків не забув на Новий рік згадати про Україну та висловити свою підтримку.