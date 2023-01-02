США готуються до військових ударів по російській армії: які дії путіна можуть спровокувати втручання НАТО

За яких умов протистояння Заходу та рф може перейти у військовий конфлікт

Одна з найповажніших американських дослідницьких корпорацій RAND опублікувала доповідь про стратегію на випадок удару з боку росії по цивільних та військових об'єктах США або її союзників у Європі чи в космосі під час війни в Україні. Серед ймовірних варіантів розвитку подій розглядаються як некінетичні, так і військові відповіді з боку Америки. В тому числі – удари по так званим "Л/ДНР", Запорізькій та Херсонській областях. В корпорації зазначили, що такий аналіз допоможе американським політикам визначити ключові принципи реагування у непередбачуваних обставинах.

"Телеграф" з'ясовував, чим загрожує росії перетин червоних ліній у стосунках зі США, і чи підуть споконвічні супротивники на загострення відносин аж до військового протистояння.

Сценарії написані

План дій уряду США при ймовірній атаці з боку росії був розроблений працівниками американського дослідницького центру RAND, який на сьогодні визнаний одним з найавторитетніших у світі і проводить дослідження в усіх сферах державної політики та управління, від оборони та міжнародних відносин до соціальних сфер.

RAND був заснований у 1948 році і починав свою діяльність як аналітичний підрозділ при Військово-Повітряних Силах США, фокусуючись виключно на питаннях національної безпеки Америки. У 1973 році глава корпорації Ендрю Маршалл був призначений керівником Управління загального аналізу Пентагону і залишався на посаді до 2015 року. Це до того, що структура серйозна і дійсно інтегрована в американську армію.

В опублікованій доповіді наголошується, що США досі мали на меті уникнути війни між НАТО та росією, і навіть обмежена атака з боку рф цих намірів не скасовує. У той же час війна в Україні створила унікальні обставини, які роблять напад росії можливим, а тому вимагають розробки стратегії у відповідь на агресію.

Варто зазначити, що під поняття "обмеженого нападу" з боку рф підпадають удари по цивільних та військових об'єктах не лише Америки, а й її союзників у Європі чи в космосі. Зокрема, дослідники розглянули чотири сценарії розвитку подій:

1. Ракетний удар по складу або аеродрому в Польщі без людських жертв може спровокувати застосування невійськових заходів, наприклад, кібератаки.

2. Цілеспрямоване знищення супутника США у космосі також матиме наслідки у вигляді некінетичних заходів.

3. Удари по трьох авіабазах у Польщі та Румунії, які використовуються для переправки зброї в Україну, в результаті чого будуть зафіксовані людські жертви, можуть спровокувати як некінетичну, так і військову відповідь. Аналітики при цьому радять утриматися від ударів по центрах командування та військових базах рф.

4. Атакування росією шістьох військових баз США в Європі (у тому числі — німецької бази Рамштайн та порту у Роттердамі) може обернутися для агресора ударами по так званим "Л/ДНР", Запорізькій та Херсонській областях. Атаки з боку США будуть здійснюватись на підставі того, що за нормами міжнародного права ці території належать Україні.

Агресія проти Заходу стане політичним і військовим самогубством для путіна

З першого дня повномасштабної війни в Україні уряд США неодноразово демонстрував небажання вступати у пряму конфронтацію з росією. Засуджуючи військову агресію з боку кремля і підтримуючи Україну на всіх рівнях, американці робили все можливе, аби запобігти ескалації конфлікта. Попри це в Штатах розцінюють сьогоднішню ситуацію серйозніше і глибше, ніж виключно російсько-українську війну, вважає політичний аналітик Олег Лісний.

За словами експерта, на Заході усвідомлюють реальність загрози з боку рф, тому розглядають різні варіанти розвитку подій. Сам факт проведення і оприлюднення таких досліджень є чітким сигналом для кремля: перетин "червоних ліній" спровокує застосування військової сили.

"З точки зору здорового глузду, атакувати будь-які об'єкти на території країн ЄС або США для росії — самогубство. По-перше, в такому випадку від неї відречуться останні партнери та союзники. Це означатиме остаточну політичну ізоляцію рф від усього світу. По-друге, ця атака гарантовано матиме важкі наслідки — військова відповідь не змусить довго чекати. У той же час, повномасштабне вторгнення в Україну також було божевіллям, що втім не завадило путіну ухвалити це рішення. Після 24 лютого 2022 року прогнозувати дії президента рф неможливо, адже частіше за все вони позбавлені логічної складової", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Єдині чинники, здатні підштовхнути главу кремля до карколомного кроку, — це критична ситуація на фронті і почуття безкарності. Останнє могло вкоренитися після доволі стриманої реакції колективного Заходу на падіння ракети на території Польщі, що призвело до загибелі двох людей. За словами Олега Лісного, ця ситуація могла бути спланованою кремлем перевіркою на рішучість міжнародної спільноти. Не отримавши жорсткої реакції на свої терористичні дії, путін може піти далі, вирішивши, що це знову зійде йому з рук.

"Особливо актуальним це стає зараз, коли і у нас, і у ворога є проблеми з боєприпасами. Якщо у критичній ситуації рф матиме можливість атакувати склад з озброєнням для України в Європі, путін і його оточення можуть на це піти. Нам залишається сподіватися на потужну розвідку та аналітичні служби США і Британії, які зможуть попередити такий сценарій і діятимуть на випередження", — каже політолог.

Технічний аспект теж не на боці росії

У тому, що американці заздалегідь готуються до будь-якого сценарію розвитку подій, немає нічого дивного, адже на відміну від росіян, які звикли "розбиратися на місці" і покладатися на випадок, в США і Європі не просто прораховують усі ймовірні ризики, а й детально моделюють свої дії у кожному з випадків. Такий підхід дозволяє представникам коллективного Заходу бути впевненими у своїх силах, а також вчасно і ефективно реагувати на найскладніші ситуації, пояснює експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак.

За словами військового експерта, усі згадані в дослідженні об'єкти перебувають під серйозним захистом. Один лише аеропорт у Польщі, який використовується як логістичний хаб, "прикривають" вісім ЗРК Patriot. З урахуванням того, що росії все частіше не вистачає ракет на обстріли України, пробити таку оборону в Європі їм точно буде не під силу.

"Навіть якщо вище військово-політичне керівництво рф вирішить скоїти самогубство і завдати удару по США, результати цієї атаки будуть майже нульовими. Так, росія має ракети, які можуть пролетіти 5-6 тисяч кілометрів, але у американців є система раннього сповіщення, встановлена на території Європи та Канади, а також супутникова розвідка. Усі злети російських літаків миттєво фіксуються. Поки вони будуть перетинати океан, в США встигнуть не лише розпізнати і збити ворожу техніку, а й випити кави. А от, що буде з росією після того, як її атака буде відбита, — залишається тільки здогадуватися", — каже Іван Ступак в коментарі "Телеграфу".

Риторика кремля про міць російської армії, небачений військовий потенціал та готовність до перетворення всього, що стоїть у нього на заваді, у радіоактивний попіл була неодноразово спростована за останні 10 місяців війни в України. Насправді ж терористичний режим путіна готовий знищувати цивільне населення та критичну інфраструктуру, але зберігатиме максимальну обережність там, де є ризик спровокувати жорсткі дії у відповідь.

В свою чергу в США планомірно підтримують постраждалу від агресії Україну і дають зрозуміти володимиру путіну, що його карколомні плани матимуть невідворотні та катастрофічні наслідки для росії.