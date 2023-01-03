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У Польщі нарешті відреагували на популярний у рф фейк про "найманців"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поляки серйозно підтримують Україну під час війни, але воювати за чужу країну не поспішають Новина оновлена 03 січня 2023, 11:45
Поляки серйозно підтримують Україну під час війни, але воювати за чужу країну не поспішають. Фото Колаж "Телеграфу"

Кремль укотре зловили на відвертій брехні та перекручуванні фактів

Російські пропагандисти вже вкотре намагаються зганьбити Польщу, яка не так давно визнала росію країною-терористом. Утім кількість неправди сягнула апогею, якщо на пропутінські публікації навіть вирішили відреагувати у Варшаві. Цього разу полякам дошкулили звинувачення російських "політологів" у начебто участі "найманців із Польщі" у війні проти росії.

Цей абсурдний кейс прокоментував уповноваженний польського уряду з питань безпеки інформпростору Станіслав Жарин у своєму Twitter. На його думку, такі вкиди пропаганда регулярно робить, намагаючись збільшити вплив винятково на російську громадськість.

Жарин звернув увагу на висловлювання росіянина Олексія Подбєрьозкіна, який є одним із відомих політологів Кремля. Серед іншого чоловік стверджував, що "польські найманці" несуть величезні втрати у боях. Для кращої наочності російський "аналітик" запропонував відправити тіла загиблих поляків до посольства Польщі у Москві або ж створити спеціальне кладовище на окупованій рф території України.

Росіяни стведжують, що поляки воюють на боці України, переодягаючись у форму ЗСУ і намагаючись не видавати свого "громадянства". Яким же чином вони визначають факт їхнього найманства — невідомо.

"Поширення російськими "експертами" неправдивого наративу про підрозділи польських солдатів, які воюють в Україні, є частиною прагнення Кремля зобразити Польщу розпалювачем війни, який бере участь у затягуванні конфлікту", — заявив Жарин, відверто назвавши подібний фейк брехнею.

Слід зазначити, що пропагандистський вплив на окремі верстви населення є справді дієвим. Так, останнім часом це найбільше помітно по громадянам Білорусі, де кремлівських фейків стає щодня все більше й більше.

"Телеграф" також розповідав, які методички уже роздали путінським пропагандистам на 2023 рік — тут і те, як підводити підсумки майже року війни, і що прогнозувати на найближче майбутнє тощо.

Теги:
#Україна #Польща #Росія #Пропаганда #Фейки