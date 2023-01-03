Кремль укотре зловили на відвертій брехні та перекручуванні фактів

Російські пропагандисти вже вкотре намагаються зганьбити Польщу, яка не так давно визнала росію країною-терористом. Утім кількість неправди сягнула апогею, якщо на пропутінські публікації навіть вирішили відреагувати у Варшаві. Цього разу полякам дошкулили звинувачення російських "політологів" у начебто участі "найманців із Польщі" у війні проти росії.

Цей абсурдний кейс прокоментував уповноваженний польського уряду з питань безпеки інформпростору Станіслав Жарин у своєму Twitter. На його думку, такі вкиди пропаганда регулярно робить, намагаючись збільшити вплив винятково на російську громадськість.

Жарин звернув увагу на висловлювання росіянина Олексія Подбєрьозкіна, який є одним із відомих політологів Кремля. Серед іншого чоловік стверджував, що "польські найманці" несуть величезні втрати у боях. Для кращої наочності російський "аналітик" запропонував відправити тіла загиблих поляків до посольства Польщі у Москві або ж створити спеціальне кладовище на окупованій рф території України.

Росіяни стведжують, що поляки воюють на боці України, переодягаючись у форму ЗСУ і намагаючись не видавати свого "громадянства". Яким же чином вони визначають факт їхнього найманства — невідомо.

"Поширення російськими "експертами" неправдивого наративу про підрозділи польських солдатів, які воюють в Україні, є частиною прагнення Кремля зобразити Польщу розпалювачем війни, який бере участь у затягуванні конфлікту", — заявив Жарин, відверто назвавши подібний фейк брехнею.

Слід зазначити, що пропагандистський вплив на окремі верстви населення є справді дієвим. Так, останнім часом це найбільше помітно по громадянам Білорусі, де кремлівських фейків стає щодня все більше й більше.

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