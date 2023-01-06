Під алкоголем такого не напишеш: Арестович висміяв погрози медведєва вдарити по США

Росіяни так поспішають налякати своєю "анаголовнєтною" зброєю, що забувають про логіку подій

Російські військові не зможуть атакувати Сполучені Штати за допомогою "сучасних" ракет "Цирконів" чи будь-якої іншої зброї, якщо спробують наблизитися до берегових вод чужої держави. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, роздуми колишнього лідера рф дмитра медведєва з цього приводу — лише "вологі мрії" політика, які не мають нічого спільного з реальністю.

Про це Арестович заявив під час чергового ефіру на YouTube-каналі російського правозахисника Марка Фейгіна в ніч проти 6 січня. Експерт підкреслив безглуздість залякувань з боку російського керівництва та пояснив, у чому головний прокол вихвалянь медведєва російською зброєю.

Початково мова йшла про ракети "Циркон", які були екстрено взяті на озброєння армії росії восени 2022 року. Їх несе фрегат "Адмірал Горшков", чия ефективність не надто перевірена часом. Будь-які військові, яким доводиться мати справу із новою зброєю, не надто радіють подібному факту — адже ніколи не знаєш, коли вона може вийти з ладу і які проблеми можуть виникнути в процесі експлуатації. Саме тому спроби дмитра медведєва представити "Циркони" як російське ноу-хау — пустий звук, говорить Олексій Арестович.

"Як це делікатно сказати? Те, що медведєв — божевільний алкоголік і, я підозрюю, вже наркоман, адже під алкоголем такого не напишеш, це зрозуміло. Ті, хто пише йому промови, з ними теж все зрозуміло. Мені незрозуміло із російським народом, який досі все це терпить, — говорить Арестович. — Будь-яка мінімально розумна людина розуміє: все, що підходить ближче, ніж на сто миль до Америки, буде знищено, адже втопити його — справа трьох хвилин".

Для того, аби росіяни мали бодай якусь перевагу перед США, одного фрегата навіть із найкращими ракетами — мало. На думку радника ОП, у випадку росії навіть кінематографічна "зірка смерті" допомогти б не змогла.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином дмитро медведєв відреагував на відмову України від "різдвяного перемир'я". Як відомо, про режим припинення вогню початково попросив російський патріарх кирило, а згодом офіційно такий крок підтримав і диктатор володимир путін.