Пентагон озвучив дату, коли бійці ЗСУ почнуть освоювати комплекс Patriot

Із конкретним місцем проведення навчань західні партнери поки не визначились

Українські військові вже у січні 2023 року розпочнуть тренуватися застосувати на полі бою ракетні системи Patriot. Активна підготовка до використання подібної зброї особливо приємна на фоні новин про передачу додаткової батареї озброєння від Німеччини.

Інформацію про навчання українських бійців повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону. За словами заступниці очільника Міноборони США Лори Купер, нашим військовим доведеться витратити на освоєння роботи з "Патріотами" кілька місяців.

Наразі розглядається кілька варіантів місця проведення таких навчань. Це можуть бути як Сполучені Штати, так і інші країни-союзники. Крім того існує ймовірність об'єднання різних майданчиків — для кращого результата.

"Я вважаю, що ми знаходимся на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи", — окреслив позицію Вашингтону генерал Пет Райдер на одному із брифінгів Пентагону.

Коли ж саме "Патріоти" надійдуть до України, раніше розповідав голова українського МЗС Дмитро Кулеба. Міністр одразу попередив, що ця зброя має свої певні особливості, тож для її розгортання потрібен певний час.

"Телеграф" також розповідав, яке ще необхідне для перемоги України озброєння союзники готують до передачі в новому пакеті допомоги. Загальна вартість такої підмоги — близько 3 млрд доларів.