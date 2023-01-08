Потрібні кроки від росії: у Ердогана назвали, чим рф може показати готовність до переговорів

Від росії потрібні прості конкретні кроки

Представник турецького президента Ібрагім Калін заявив, що в країні стурбовані тим, що найближчим часом війна в Україні піде наростаючою і знову закликав росію до припинення вогню. При цьому він зазначив, що саме російські обстріли затягують війну та заважають переговорам.

Слова речника глави Туреччини цитує CNN Turk. Калин сказав, що припинення обстрілів з боку росії означало б прагнення до переговорів і "що росія зупиниться", про це турецький президент говорив з російським напередодні. Туреччина продовжує закликати до укладання локальних перемир’їв та створення переговорного середовища.

"Українцям потрібно побачити якісь конкретні кроки з російського боку, такі як російський план виведення військ з української території та обмін полоненими, Запорізька АЕС, продовження зернової угоди", — сказав Калин. На його думку, якщо війна триватиме так, як іде зараз, то 2023 рік, стане важчим для світової економіки, енергетичної та продовольчої безпеки. Турки дуже зацікавлені у припиненні вогню, особливо навколо Запорізької АЕС через серйозні ризики аварій та катастроф.

Окрім російського президента, турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган дзвонив і українському главі держави Володимиру Зеленському. Серед іншого порушувалися питання співпраці та перспектив демілітаризації зони навколо ЗАЕС. росія оголошувала нібито "різдвяне перемир’я", але під час нього продовжувала атаки та обстріли вздовж усієї лінії фронту.