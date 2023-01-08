Поближче до Києва: експерт припустив, де рф може розташувати тактичну ядерну зброю

На півострові є місця, де можна було б розмістити подібну зброю масового ураження

Через непередбачуваність рішень російської влади розмови про вірогідність застосування ядерної зброї проти України продовжуються і в новому 2023 році. У перші дні січня з'явились дані щодо ймовірного розміщення подібного озброєння на території окупованого Криму. На думку військового експерта Михайла Жирохова, це цілком може виявитися правдою, однак варто пам'ятати, що, швидше за все, мова йде про тактичну "ядерку". Вона є найменш небезпечною серед подібного виду зброї.

Детальніше про це Жирохов розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL. Спеціаліст підкреслює, що жодної вірогідної інформації стосовно справжніх місць зберігання російського ядерного озброєння немає. Свої припущення він ґрунтує винятково на даних із відкритих джерел.

Про те, що "ядерку" могли перемістити до Криму, говорять останні 6-7 років, підкреслює експерт. Це насамперед тактична зброя — бойові частини до "Іскандерів", авіаційні бомби із ядерною боєголовкою чи спеціальні боєприпаси із подібним наповненням.

"Щодо конкретних місць розміщення ядерної зброї в Криму, то говорилося про базу підводних човнів, яка вирубана в скелі поблизу Балаклави ("Об'єкт 825 ГТС" – підземна база підводних човнів у Балаклавській бухті, — ред.), де за радянських часів тримали підводні човни Чорноморського флоту", — пояснює Михайло Жиронов.

Також одним із варіантів завжди була Білорусь, адже диктатор олександр лукашенко неодноразово підтверджував свою готовність прийняти російську ядерну зброю на зберігання. При цьому, на думку військового експерта, цей варіант є малоймовірним, адже ситуація в РБ регулярно відслідковується західними спецслужбами. За словами Жиронова, якби путін заключив подібну домовленість із білоруською диктатурою, то і країни Балтії, і Польща б уже відреагували на це відповідно.

Окремо зазначимо, що зброєю масового знищення вважається стратегічна ядерна зброя. Тактична ж, яка може знаходитися на території Криму, призначена для ураження скупчень техніки і живої сили противника на фронті і найближчому тилу.

"Телеграф" раніше писав, що у разі застосуванням росією ядерної зброї путін фактично підпише собі смертний вирок. Захід постійно веде розвідку, тож ліквідує очільника кремля, якщо подібна атака буде здійснена.

Також ми розповідали, хто міг відмовити володимира путіна від ядерних погроз світу, адже ця тема справді почала рідше висвітлюватися в російському інформаційному просторі.