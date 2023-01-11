Україна отримає від Польщі танки Leopard: гучна заява Дуди у Львові

Польща створить міжнародну коаліцію з постачання танків Leopard Україні

Сьогодні, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з польським колегою Анджеєм Дудою та литовським – Гітанасом Науседою.

Про це повідомляє кореспондент сайту "Телеграф". Після зустрічі Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

А держсекретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох за результатами зустрічі лідерів країн Люблінського трикутника у Львов заявив, що Польща створить міжнародну коаліцію з постачання танків Leopard Україні.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що Литва надасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні системи. Марки зброї поки що не відомі.

Відомо, що до танкових рот країн НАТО входять 14 танків. На озброєнні Польщі перебуває понад 240 танків Leopard.

Нагадаємо, що Польща та Франція тиснуть на Німеччину з метою добитися дозволу на початок постачання Україні танків Leopard 2 на тлі інформації про те, що Велика Британія може передати ЗСУ танки Challenger 2.

Також нагадаємо, що полковник запасу Сергій Грабський розповів "Телеграфу", що і американські Abrams, і британські Challenger, і французькі AMX-56 Leclerc, і німецькі Leopard – це техніка іншого рівня, з якою треба більше працювати. І нам потрібно створити систему, яка дозволяє їх обслуговувати, ремонтувати.