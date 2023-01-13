Посередники не потрібні: в росії знову заїкнулися про переговори з Україною

Вкотре не обійшлося без "уколів" на адресу Києва

Росіяни не перестають регулярно порушувати тему переговорів з Україною, перевіряючи реакцію суспільства на неї, — цього разу заявили, що у випадку, якщо переговорний процес все ж таки буде розпочато, його ймовірно проведуть напряму, без посередників.

Про це в інтерв’ю російському агентству ТАСС заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС росії Олексій Поліщук.

За його словами, будь-який посередник так чи інакше відстоював би під час переговорів інтереси третьої сторони, і у разі проведення переговорного процесу найкраще було б організувати його безпосередньо між росією та Україною.

"Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, будуть прямими. І це було б найкращим варіантом, оскільки, як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на хід переговорів, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних та економічних інтересах", — заявив Поліщук.

Цікавий факт, що в ході того ж інтерв’ю він повторив популярну тезу російської пропаганди, ніби Київ, — лише зброя проти росії в руках Заходу, і рф воює не так з Україною, як протистоїть військово-промисловому конгломерату НАТО та України. Це дещо суперечить бажанню Поліщука вести переговори безпосередньо з Україною.

Варто зауважити, що раніше серед можливих посередників називалися такі діячі як генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Туреччини Ердоган чи прем’єр-міністр Індії Моді, при цьому турецький лідер регулярно сам викликається зайняти роль посередника та налагодить переговорний процес України з росією.

Як повідомляв "Телеграф", позиція України щодо переговорів проста, — вони будуть можливі, коли росія дійсно буде готова говорити і йти на поступки, на даний момент агресор хоче фіктивні переговори тільки для того, щоб отримати час і зібрати ще більше сил для атаки.