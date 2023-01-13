Зачем Борис Джонсон едет в Киев: политический пиар или реальная поддержка Украины

Британский экс-премьер демонстрирует незыблемость своей позиции по Украине

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уже приезжавший в Киев, планирует новый визит в Украину в ближайшие месяцы, пишет The Guardian.

По словам издания, Джонсон должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку нашей страны в борьбе с российскими агрессорами. Украинские источники The Guardian подтвердили, что ждут в гости британского экс-премьера. По их словам, он "был намерен" приехать в Киев, но у них пока нет "конкретной информации" о датах. Представитель Джонсона вообще отказался от комментариев.

"Телеграф" решил разобраться, что стоит за этим визитом.

В Британии недовольны

На премьерской должности Джонсон позиционировал себя как большого друга Украины, его называл другом президент Владимир Зеленский. Благодаря Джонсону Британия оказала Украине самую мощную военную помощь среди всех стран Европы.

Между тем, британские политики не в восторге от предстоящего визита. Высокопоставленные консерваторы считают, что поездка в Киев может подорвать авторитет текущего премьера Риши Сунака. Председатель специального комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд прямо сказал, что экс-премьеру не следует вмешиваться в отношения между двумя странами. Хотя признал, что для Киева поддержка Джонсона очень важна.

Набивает себе цену

Среди причин, которые подвигли экс-премьера вот уже четвертый раз с начала войны приехать в Украину, источники издания называют не только желание поддержать нашу страну, но еще и заработать побольше на лекциях и публичных выступлениях.

"Все дело в бренде. Это маркетинговый ход. Поездка в Украину привлечет к нему еще больше внимания, а значит, он получит больше предложений выступить в США", – рассказал The Guardian один из депутатов-консерваторов.

Действительно, после ухода с премьерской должности Джонсон заработал лекциями в США порядка 1 млн фунтов стерлингов – и это только за первые четыре месяца. В декабре, по данным SkyNews, он получил за выступления 303,8 тыс фунтов стерлингов.

Назад в большую политику?

Но поездка в Киев – это еще и стяжание политического капитала. В своей прощальной речи на посту премьер-министра Джонсон пообещал вернуться в правительство. Журналисты SkyNews отмечают, что за последние четыре месяца он получил рекордные пожертвования в размере 1 млн фунтов стерлингов и прогнозируют, что Джонсон готовится к перезапуску своей политической карьеры.

Такого же мнения придерживается и украинский политолог Андрей Золотарев.

"Борис Джонсон не собирается уходить из политики. Думаю, что он готовит свое возвращение в большую политику через некоторое время", – рассказал "Телеграфу" Золотарев.

Есть и более насущные проблемы. Экс-премьер остается действующим парламентарием, и вполне вероятно может проиграть предстоящие парламентские выборы в палату общин от округов Аксбридж и Южный Руислип в Лондоне. Там у него есть сильный конкурент в лице Дэнни Биллза. Ходят слухи, что Джонсон может даже надавить на Риши Сунака, чтобы получить место в палате лордов.

"Близкие союзники заявляют, что Борис Джонсон может согласиться не бросать вызов лидерству Риши Сунака после местных выборов в обмен на безопасное место" – пишет SkyNews.

Что этот визит даст Украине

По мнению Андрея Золотарева, Джонсон демонстрирует незыблемость собственных позиций по отношению к Украине.

"Не будем забывать о том, что среди стран НАТО и тех, кто соберется в формате "Рамштайн" 20 января, есть разногласия относительно Украины. Например, Германия собирается и дальше идти по пути особых отношений с россией. Мы видим, как тормозится вопрос с передачей Украине немецких танков. Видно, как Макрон пытается перехватить инициативу по этим вопросам. Поэтому важно, чтобы иностранные политики, стоящие на позиции максимальной поддержки Украины, вели себя достаточно активно. Думаю, что в этом смысле визит Джонсона не останется без внимания и в других странах", — считает политолог.

Напомним, что нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак свой первый официальный визит в новой должности совершил в Украину.